TOUAX : Résultats 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 18 mars 2026 – 17 h 45
VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES
RÉSULTATS 2025
Résultat net positif dans un contexte géopolitique et économique instable
|
« Dans un contexte de tensions économiques et géopolitiques fortes en 2025, le Groupe TOUAX a confirmé la résilience de son modèle et sa capacité d’adaptation. En dehors de l’Europe, le besoin en actifs mobiles liés aux infrastructures de transport est resté soutenu. Avec une offre diversifiée, des contrats long terme, et une présence forte sur différents segments d’activités complémentaires, le Groupe bénéficie de revenus récurrents lui permettant de traverser des situations économiques tendues en limitant la volatilité.
Le dynamisme des opérations de gestion d’actifs pour compte de tiers témoigne de la confiance de nos partenaires investisseurs dans la capacité du Groupe à offrir, sur le long terme, des rendements durables» indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.
Les produits retraités des activités s’élèvent à 156,1 millions d’euros au 31 décembre 2025, en diminution de -8,9 millions d’euros principalement du fait de la baisse des volumes de fret ferroviaire européen avec des tensions dans le secteur du transport intermodal, et d’une baisse de la contribution de l’activité Divers après une année 2024 particulièrement élevée.
L’EBITDA opérationnel atteint 52,7 millions d’euros, en diminution de -6,3 millions d’euros sur l’année suite à la baisse des produits d’activités, soutenu par la bonne performance des activités Barges fluviales et Conteneurs malgré les ralentissements constatés sur les activités Wagons de Fret et Divers (avec un effet comparaison défavorable sur l’année)
Après prise en compte des dotations aux amortissements, des charges financières et de produits non récurrents, le résultat net part du Groupe s’élève à 1,7 million d’euros contre 3,9 millions d’euros en 2024.
La valeur nette comptable par action s’élève à 9,96 euros, soit une baisse de -14 % par rapport au 31 décembre 2024, essentiellement imputable à un effet devise défavorable.
Les gérants proposeront à l’Assemblée Générale des actionnaires du 10 juin 2026 un dividende de 0,10 d’euros par action.
Les états financiers consolidés au 31 décembre 2025 ont été arrêtés par le Conseil de Gérance le 17 mars 2026 et présentés au Conseil de Surveillance le 18 mars 2026. Les procédures d’audit sont en cours.
ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES COMPTES
|(en millions d'euros)
|Déc. 2025
|Déc. 2024
|Variation
|Produits retraités (*) des activités
|156,1
|165,0
|-5 %
|Wagons de Fret
|55,5
|58,1
|-4 %
|Barges Fluviales
|15,7
|14,8
|6 %
|Conteneurs
|72,0
|70,9
|1 %
|Divers et éliminations
|12,9
|21,1
|-39 %
|EBITDA Opérationnel
|52,7
|59,0
|-11%
|Résultat opérationnel courant
|21,1
|26,2
|-19 %
|Autres produits et charges opérationnels
|0,0
|0,4
|-
|Résultat opérationnel
|21,1
|26,6
|-21 %
|Résultat financier
|-21,9
|-21,9
|-0,1 %
|Résultat courant avant impôt
|-0,8
|4,7
|-
|Impôt sur les sociétés
|2,5
|-1,6
|-
|Résultat des activités cédées
|0,0
|1,5
|-
|Résultat net part du Groupe
|1,7
|3,9
|-56 %
|Résultat net par action (€)
|0,25
|0,56
|-56%
|(en millions d'euros)
|Déc. 2025
|Déc. 2024
|Variation
|Total Bilan
|567,7
|611,4
|-7 %
|Immobilisations corporelles nettes et stocks
|452,9
|499,1
|-9 %
|Capitaux propres part du Groupe
|69,8
|81,6
|-14 %
|Endettement financier net (a)
|310,0
|304,7
|2 %
|Flux opérationnels de trésorerie (b)
|3,7
|16,6
|-78 %
|Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) (c)
|64,0 %
|59,0 %
|8 %
|(a) Incluant 258,6 millions d’euros de dettes sans recours au 31 décembre 2025. L’endettement financier net prend en compte la valeur des instruments dérivés actifs et passifs (0,3 million d’euros)
|(b) Les flux opérationnels intègrent 34,8 millions d’euros d’acquisitions nettes de matériels (47,6 millions d’euros en 2024)
|(c) LTV : Endettement financier brut / Total actifs hors goodwill et immobilisations incorporelles
|
(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.
Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA opérationnel, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.
UN REPLI MODÉRÉ DE L’ACTIVITÉ DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE INCERTAIN
Les produits retraités des activités s’élèvent à 156,1 millions d’euros en 2025 – dont 142,0 millions d’euros pour l’activité en propriété et 13,8 millions d’euros pour l’activité de gestion – en baisse de 8,9 millions d’euros (-5,4 %) par rapport à 2024. À devise et périmètre constants, la variation est de -3,0 %.
L’activité en propriété est en recul, à 142,0 millions d’euros à fin décembre 2025 (-10,5 millions d’euros). Cette diminution s’explique par la baisse du chiffre d’affaires locatif (-6,7 millions d’euros) principalement sur la division Wagons de Fret, et la baisse des ventes de matériels en propriété pour -6,7 millions d’euros imputable à l’activité de Constructions Modulaires. À l’inverse, les prestations annexes ont progressé de 2,9 millions d’euros : la division Conteneurs a bénéficié de la hausse des pick-up charges sur les locations premier voyage, avec le dynamisme de l’activité de négoce de conteneurs neufs.
L’activité de gestion pour compte d’investisseurs tiers s’élève à 13,8 millions d’euros, en progression de 1,3 million d’euros. Elle bénéficie d’un rythme régulier d’opérations et d’une augmentation des commissions de syndication dans les activités Conteneurs et Wagons de Fret (+1,0 million d’euros au total).
DES PERFORMANCES CONTRASTÉES SELON LES ACTIVITÉS ET LES ZONES GÉOGRAPHIQUES
Les revenus retraités de la division
Wagons de Fret
s’élèvent à 55,5 millions d’euros au 31 décembre 2025, en baisse de 2,6 millions d’euros (-4,5 %).
L’activité en propriété décroît de 4,8 millions d’euros sur l’année, à 50,6 millions d’euros au 31 décembre 2025. Cette diminution s’explique par le ralentissement constaté depuis mi-2024 sur le segment de l’intermodal européen, affectant le chiffre d’affaires locatif (-3,0 millions d’euros) et les prestations annexes (-2,2 millions d’euros). Le taux d’utilisation moyen est en recul de -5,7 points sur un an, à 80,5 % au 31 décembre 2025.
Le Groupe étant diversifié, il bénéficie cependant du dynamisme du marché indien qui lui permet d’assurer un taux d’utilisation local stable à 100 %, porté par la montée en puissance des nouveaux corridors dédiés au fret ferroviaire.
Grâce aux syndications réalisées pendant l’année, l’activité de gestion pour compte de tiers augmente de 2,2 millions d’euros, avec un chiffre d’affaires de 4,9 millions d’euros à fin décembre 2025.
Les revenus retraités de la division Barges Fluviales affichent une légère augmentation de 0,8 million d’euros, à 15,7 millions d’euros. La hausse de l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin (+1,6 million d’euros) et la vente d’actifs détenus en propre (+0,6 million d’euros) absorbent la baisse de -2,0 millions d’euros des activités de syndication de matériels qui avaient été significatives en 2024.
Les revenus retraités de la division
Conteneurs
s’élèvent à 72,0 millions d’euros en 2025, en hausse de 1,0 million d’euros démontrant une bonne résilience des échanges qu’ils soient régionaux ou internationaux, malgré les incertitudes liées à la géopolitique et aux politiques douanières mondiales.
L’activité en propriété se maintient avec un chiffre d’affaires de 64,1 millions d’euros en 2025 (+0,3 %). Le chiffre d’affaires locatif diminue de 4,0 millions d’euros, en raison d’une base de comparaison défavorable avec 2024 où la facturation, entièrement dépréciée, d’un client en faillite avait été comptabilisée, gonflant artificiellement le chiffre d’affaires et les provisions clients, et expliquant l’essentiel de la variation.
En revanche, les prestations annexes ( pick-up charges ) et les ventes de conteneurs neufs (négoce) augmentent significativement (+4,2 millions d’euros au total).
Avec l’intérêt continu des investisseurs pour les actifs logistiques intermodaux, l’activité de gestion pour compte de tiers est en progression de 0,8 million d’euros à 7,9 millions d’euros (hausse des commissions de syndication et des commissions sur ventes de conteneurs appartenant aux investisseurs).
Enfin, les revenus de l’activité de vente de Constructions Modulaires présentés dans la ligne « Divers » sont plus faibles à 12,7 millions d’euros après une année 2024 particulièrement élevée (-8,4 millions d’euros).
UNE PROFITABILITÉ OPÉRATIONNELLE EN LIEN AVEC LA PERFORMANCE DES ACTIVITÉS
La diminution des revenus, constatée notamment sur la division Wagons de Fret et l’activité de vente de Constructions Modulaires, a directement impacté la profitabilité opérationnelle du Groupe. Cette tendance se traduit par un recul de l’EBITDA opérationnel, reflétant les effets combinés de la baisse du chiffre d’affaires locatif et d’une base de comparaison défavorable par rapport à l’exercice précédent.
L’EBITDA opérationnel atteint 52,7 millions d’euros, en recul de 6,3 millions d’euros.
L’EBITDA opérationnel de la division Wagons de Fret diminue de 1,7 million d’euros, à 30,4 millions d’euros, impacté principalement par la baisse de l’activité locative sur le segment intermodal européen.
La division Barges Fluviales enregistre un EBITDA opérationnel de 5,1 millions d’euros sur l’année, en baisse de 1,8 million d’euros du fait d’une base de comparaison défavorable sur l’activité de gestion par rapport à 2024. Les dépenses opérationnelles – liées à la hausse parallèle de l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin – affichent une hausse de 1,7 million d’euros, sans impact sur la profitabilité.
L’EBITDA opérationnel de la division Conteneurs est en hausse de 1,4 million d’euros. Sur l’activité en propriété, l’amélioration de la marge résulte de la croissance du volume d’affaires de négoce de conteneurs neufs, bien qu’engendrant mécaniquement une hausse du coût des ventes de 1,4 million d’euros. Les dépenses opérationnelles reculent de 2,0 millions d’euros, notamment grâce à la baisse des provisions pour clients douteux et sur stocks (-3,8 millions d’euros), après l’enregistrement en 2024 d’une provision exceptionnelle liée à la faillite d’un client.
L’EBITDA opérationnel de l’activité de vente de Constructions Modulaires diminue de 3,8 millions d’euros, à 1,2 million d’euros avec moins de ventes en 2025.
Les dotations aux amortissements et provisions du Groupe diminuent de 1,2 million d’euros et s’élèvent à -31,6 millions au 31 décembre 2025.
Le Résultat opérationnel courant s’établit à 21,1 millions d’euros, en baisse de 5,0 millions d’euros par rapport à 2024, et le Résultat financier est stable à -21,9 millions d’euros.
Un produit d’impôt de 2,5 millions d’euros est constaté en 2025 grâce à la résolution d’un litige fiscal de 4,0 millions de dollars pour la division Conteneurs.
Pour rappel, à fin décembre 2024, un résultat sur activités cédées de 1,5 million d’euros avait été comptabilisé, ainsi qu’un produit net non récurrent de 0,4 million d’euros.
Le Résultat net part du Groupe s’élève ainsi à 1,7 million d’euros, en baisse de 2,2 millions d’euros comparé à 2024.
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE
Au 31 décembre 2025, malgré le résultat net positif, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 69,8 millions d’euros, en diminution de 11,7 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2024. Cette baisse s’explique par les écarts de conversion négatifs de -11,0 millions d’euros liés à la forte baisse du dollar par rapport à l’euro sur l’année (de 1 € = 1,039 $ à 1 € = 1,175 $, soit une variation négative de -13 %).
Le total des postes Immobilisations corporelles nettes et Stocks , intégrant l’ensemble de matériels détenus par TOUAX, s’élève à 452,9 millions d’euros contre 499,1 millions d’euros au 31 décembre 2024. Cette évolution inclut un effet de conversion significatif de -29,3 millions d’euros, suite à la baisse du dollar.
L’ endettement financier net augmente de 5,3 millions d’euros sur l’année, pour s’élever à 310,0 millions d’euros. Cette augmentation s’explique par la gestion proactive du Groupe TOUAX, lui permettant de saisir des opportunités ciblées auprès de ses partenaires sur les différents marchés de dette.
Le ratio de « Loan to Value » de TOUAX reste solide. Calculé sur une base consolidée et en euros, cet indicateur s’élève à 64 % à fin décembre 2025, contre 63,7 % à fin juin 2025 et 59,0 % au 31 décembre 2024.
La trésorerie consolidée affiche un niveau confortable de 47,6 millions d’euros au 31 décembre 2025, contre 48,9 millions d’euros à fin 2024.
UNE PERFORMANCE ACTIONNARIALE IMPACTÉE PAR LA BAISSE DU DOLLAR
Malgré le contexte global, la performance intrinsèque du Groupe permet une récurrence dans la distribution du dividende. Pour 2026, les gérants proposeront ainsi à l’Assemblée Générale des actionnaires du 10 juin 2026 le versement d’un dividende de 10 centimes par action.
La valeur nette comptable par action s’élève à 9,96 euros, soit une baisse de -14 % par rapport au 31 décembre 2024. Le Groupe étant profitable, cette baisse est due essentiellement à la baisse du dollar et de la roupie indienne générant un impact de -11,0 millions d’euros sur les capitaux propres.
Pour rappel, la stratégie de l’entreprise est d’opter pour une couverture systématique et naturelle du risque de change sur son passif : les activités générant des revenus en $ sont financées en $. Concernant ses actifs et fonds propres investis dans ses filiales en $, le montant n’est pas couvert, pouvant ainsi créer des variations de change sur le bilan (mais sans impact sur le compte de résultat).
TOUAX a pour objectif de maximiser la performance actionnariale, notamment par la progression de la valeur nette comptable par action et par le versement de dividendes.
Sur les six dernières années, la performance actionnariale moyenne est de +6,77 % CAGR (augmentation de la VNC par action + dividendes versés).
DES PERSPECTIVES BIEN ORIENTÉES À LONG TERME MAIS PLUS INCERTAINES À COURT TERME
Les incertitudes géopolitiques, les conflits mondiaux, les menaces américaines sur les droits de douane et la faiblesse de la croissance européenne (impactant notamment le transport ferroviaire intermodal) fragilisent la dynamique de croissance des échanges.
TOUAX aborde l’avenir avec prudence pour l’ensemble de ses activités, en se basant sur une veille stratégique approfondie et un pilotage renforcé de gestion des risques, afin d'investir de façon opportune et maîtrisée et de limiter les incertitudes. La tendance de fond reste favorable pour l’ensemble des activités du Groupe : l’essor de l’e-commerce, les besoins croissants en logistique dans un monde qui se complexifie, et la demande pour des solutions de transport respectueuses de l’environnement (intermodaux, ferroviaires et fluviaux) sont des soutiens forts à nos activités.
En 2026, tout en conservant une politique d'investissement prudente, TOUAX poursuivra ses investissements de manière équilibrée entre ses différentes activités. Nous continuerons à innover et à renforcer nos standards d’exécution, dans une logique de service irréprochable, pour un impact environnemental maîtrisé et une création de valeur durable pour nos clients, partenaires et parties prenantes.
UN ENGAGEMENT SUR SA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE RÉCOMPENSÉ PAR LES NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES
En offrant des solutions de location, vente et gestion de matériels de transport intermodaux, ferroviaires et fluviaux, TOUAX est un acteur clé des transports bas carbone et continue à mettre en œuvre son plan d’actions en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale pour une économie décarbonée.
Cet engagement est validé par l’amélioration des notations extra-financières en 2025 : TOUAX a obtenu un score EcoVadis de 81/100 (médaille d’or, +2 points par rapport à 2024), se plaçant dans le top 3 % des sociétés évaluées par EcoVadis tous secteurs d’activité confondus ; et une note de 79/100 (médaille d’or, +4 points) lors de sa dernière évaluation Ethifinance Ratings réalisée sur les PME européennes cotées, se classant à la deuxième place du secteur Industrie, sous-secteur Transports.
Sur l’année 2024, le Groupe estime que ses activités Barges Fluviales et Wagons de Fret ont permis d’éviter l’émission de 1 374 000 tonnes de CO 2 par rapport au transport routier, soit près de 7 fois les émissions carbone du Groupe de l’année, contribuant ainsi de manière significative à la décarbonation du transport de marchandises.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- 19 mars 2026 : Présentation des résultats annuels 2025 (visioconférence en anglais)
- 10 juin 2026 : Assemblée Générale des actionnaires
-
16 septembre 2026 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en français
- 17 septembre 2026 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en anglais
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.
TOUAX SCA est coté à Paris sur Euronext Growth® Paris (ALTOU - Code ISIN FR0000033003)
Pour plus d’informations : www.touax.com
Vos contacts :
TOUAX
SEITOSEI ● ACTIFIN
Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto
touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 +33 1 46 96 18 00
ANNEXES
1 - Analyse des produits retraités des activités
|Produits retraités des activités
|
T1 2025
|
T2 2025
|
T3 2025
|
T4 2025
|
2025
|
T1 2024
|
T2 2024
|
T3 2024
|
T4 2024
|
2024
|
Variation
|(en milliers d'euros)
|Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre
|17 136
|17 781
|16 306
|15 530
|66 754
|19 381
|18 108
|17 524
|18 424
|73 437
|-6 683
|Prestations annexes
|4 728
|4 064
|3 540
|4 466
|16 798
|3 021
|3 939
|3 083
|3 843
|13 886
|2 912
|Ventes de matériels détenus en propre
|14 731
|16 521
|14 511
|12 681
|58 444
|12 213
|15 898
|18 806
|18 215
|65 132
|-6 688
|Total Activité en propriété
|36 595
|38 366
|34 357
|32 678
|141 996
|34 615
|37 945
|39 412
|40 482
|152 455
|-10 459
|Total Activité de gestion
|2 204
|6 294
|1 549
|3 796
|13 843
|1 765
|6 096
|1 683
|3 000
|12 544
|1 299
|Plus ou moins-values de cession non récurrentes
|211
|0
|19
|14
|244
|0
|5
|0
|10
|14
|230
|Total Autres
|211
|0
|19
|14
|244
|0
|5
|0
|10
|14
|230
|Total Produits retraités des activités
|39 010
|44 660
|35 925
|36 487
|156 083
|36 380
|44 046
|41 095
|43 492
|165 013
|-8 930
2 - Tableau de passage de la présentation comptable à la présentation retraitée
|Produits des activités
|2025
|
Retraitement
|2025
|2024
|
Retraitement
|2024
|(en milliers d’euros)
|comptable
|retraité
|comptable
|retraité
|Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre
|66 754
|66 754
|73 437
|73 437
|Prestations annexes
|20 882
|-4 084
|16 798
|17 040
|-3 154
|13 886
|Ventes de matériels détenus en propre
|58 444
|58 444
|65 132
|65 132
|Total activité en propriété
|146 080
|-4 084
|141 996
|155 609
|-3 154
|152 455
|Total activité de gestion
|36 048
|-22 205
|13 843
|42 910
|-30 366
|12 544
|Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes
|244
|244
|14
|14
|Total Autres
|244
|0
|244
|14
|0
|14
|Total Produits des activités
|182 372
|-26 289
|156 083
|198 533
|-33 520
|165 013
3 - Détail des produits retraités des activités par division
|Produits retraités des activités
|
T1 2025
|
T2 2025
|
T3 2025
|
T4 2025
|
2025
|
T1 2024
|
T2 2024
|
T3 2024
|
T4 2024
|
2024
|
Variation
|(en milliers d'euros)
|Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre
|11 410
|12 144
|11 059
|10 537
|45 150
|12 234
|12 125
|11 978
|11 839
|48 176
|-3 026
|Prestations annexes
|863
|725
|742
|1 211
|3 541
|1 137
|1 555
|1 203
|1 894
|5 789
|-2 248
|Ventes de matériels détenus en propre
|651
|392
|246
|591
|1 880
|136
|332
|143
|804
|1 415
|465
|Total Activité en propriété
|12 924
|13 261
|12 046
|12 340
|50 571
|13 507
|14 012
|13 324
|14 537
|55 380
|-4 809
|Total Activité de gestion
|520
|1 268
|554
|2 598
|4 941
|746
|882
|543
|546
|2 716
|2 225
|Total Wagons de Fret
|13 444
|14 529
|12 601
|14 938
|55 512
|14 253
|14 894
|13 866
|15 083
|58 096
|-2 584
|Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre
|1 904
|2 052
|1 909
|1 795
|7 660
|1 749
|1 908
|1 824
|1 826
|7 307
|353
|Prestations annexes
|1 520
|1 646
|1 662
|1 535
|6 363
|1 196
|1 311
|1 282
|949
|4 738
|1 625
|Ventes de matériels détenus en propre
|297
|0
|299
|0
|596
|1
|0
|0
|0
|1
|595
|Total Activité en propriété
|3 721
|3 698
|3 870
|3 330
|14 619
|2 946
|3 219
|3 106
|2 775
|12 046
|2 573
|Total Activité de gestion
|629
|105
|159
|153
|1 046
|32
|1 674
|56
|1 027
|2 789
|-1 743
|Total Barges Fluviales
|4 350
|3 803
|4 029
|3 483
|15 665
|2 978
|4 893
|3 162
|3 803
|14 835
|830
|Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre
|3 822
|3 585
|3 339
|3 198
|13 944
|5 394
|4 071
|3 717
|4 755
|17 937
|-3 993
|Prestations annexes
|2 345
|1 693
|1 136
|1 720
|6 894
|688
|1 073
|598
|1 000
|3 359
|3 535
|Ventes de matériels détenus en propre
|9 811
|13 083
|11 708
|8 664
|43 266
|8 955
|9 365
|12 861
|11 429
|42 610
|656
|Total Activité en propriété
|15 978
|18 361
|16 183
|13 582
|64 104
|15 037
|14 509
|17 176
|17 184
|63 906
|198
|Total Activité de gestion
|1 055
|4 921
|836
|1 045
|7 856
|987
|3 540
|1 085
|1 427
|7 039
|817
|Plus ou moins-values de cession non récurrentes
|-2
|0
|0
|0
|-2
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|Total Autres
|-2
|0
|0
|0
|-2
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|Total Conteneurs
|17 031
|23 282
|17 019
|14 627
|71 958
|16 024
|18 049
|18 261
|18 611
|70 945
|1 013
|Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|4
|3
|17
|-17
|Ventes de matériels détenus en propre
|3 972
|3 046
|2 258
|3 426
|12 702
|3 121
|6 201
|5 802
|5 982
|21 106
|-8 404
|Total Activité en propriété
|3 972
|3 046
|2 258
|3 426
|12 702
|3 125
|6 205
|5 807
|5 985
|21 123
|-8 421
|Plus ou moins-values de cession non récurrentes
|213
|0
|19
|14
|246
|0
|5
|0
|10
|14
|232
|Total Autres
|213
|0
|19
|14
|246
|0
|5
|0
|10
|14
|232
|Total Divers & éliminations
|4 185
|3 046
|2 277
|3 439
|12 948
|3 125
|6 210
|5 807
|5 995
|21 137
|-8 189
|Total Produits retraités des activités
|39 010
|44 660
|35 925
|36 487
|156 083
|36 380
|44 046
|41 095
|43 492
|165 013
|-8 930
1
Le volume d’affaires correspond aux produits retraités des activités.
2 L’EBITDA opérationnel correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et pertes de valeur
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