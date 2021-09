TOUAX : Résultats du 1er semestre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 22 septembre 2021 – 17:45

Résultats du 1er semestre 2021

P roduit s retrait é s des activit é s à 52 , 5 millions d’euros en hausse de 1,2 million d’euros

R ésilience de la performance économique avec un E BITDA de 21,3 million s d’euros et un Résultat net part du Groupe positif à 2,0 millions d’euros

Perspectives favorables avec un rythme d’investissement soutenu

La performance du Groupe continue d’être positive dans un contexte sanitaire générant toujours des perturbations importantes. Les résultats du Groupe sont stables comparés à la même période de 2020, à l’exception des commissions de vente en baisse, qui ont été compensées en partie par les ventes de matériels en propre. En effet, la hausse de l’activité de location de conteneurs maritimes, du fait de la pénurie de conteneurs, a en contrepartie limité les restitutions, donc les ventes de conteneurs d’occasion et ainsi les commissions de ventes.

ANALYSE DES PRODUITS D’ACTIVITÉS DU 1er SEMESTRE 2021

La présentation retraitée des produits des activités est la suivante :

Produits retraités des activités

(en milliers d'euros) T1 2021 T2 2021 S1 2021 T1 2020 T2 2020 S1 2020 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 13 229 13 633 26 862 13 426 13 336 26 762 Prestations annexes 2 745 3 747 6 492 3 044 2 997 6 041 Total activité locative 15 974 17 380 33 354 16 470 16 333 32 803 Ventes de matériels détenus en propre 7 085 8 328 15 413 5 872 7 216 13 088 Total activité vente de matériels 7 085 8 328 15 413 5 872 7 216 13 088 Total Activité en propriété 23 059 25 708 48 767 22 342 23 549 45 891 Commissions de syndication 17 946 963 232 231 463 Commissions de gestion (a) 897 891 1 788 937 919 1 856 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 591 358 949 2 128 882 3 010 Total Activité de gestion 1 505 2 195 3 700 3 297 2 032 5 329 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 6 6 15 0 15 Total Autres 0 6 6 15 0 15 Total Produits retraités des activités 24 564 27 909 52 473 25 654 25 581 51 235

(a) Le « Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs » est remplacé par les « Commissions de gestion ».

Rappel : Nouvelle segmentation des produits d’activités en propriété d’une part, de gestion d’autre part.

Pour permettre une lecture plus fine et plus juste de ses activités, le Groupe a fait évoluer ses indicateurs clés :

Les produits des activités sont retraités afin de présenter les activités en propriété d’une part et les activités de gestion d’autre part.

Pour les activités de gestion, le chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs est remplacé par les commissions de gestion qui correspondent à la contribution nette à la performance du Groupe de l’activité de gestion locative. Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de gestion et des commissions de ventes.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable du produit des activités et de la contribution par division est reportée en annexe du communiqué.

Le total des produits retraités des activités du 1er semestre 2021 s’élève à 52,5 millions d’euros (54,2 millions d’euros à devises et périmètre constants1), contre 51,2 millions d’euros à la même période en 2020, en hausse de +2,4%. Les activités en propriété progressent de 2,9 millions d’euros avec une augmentation des ventes de matériels détenus en propre, notamment dans l’activité constructions modulaires.

L’activité de gestion diminue de 1,6 million d’euros avec une baisse des commissions de vente sur matériels détenus par les investisseurs, liée à la saisonnalité relative de ces ventes et à la pénurie de conteneurs disponibles dans un contexte de forte reprise des échanges internationaux depuis un an.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Produits retraités des activités

(en milliers d'euros) T1 2021 T2 2021 S1 2021 T1 2020 T2 2020 S1 2020 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 9 152 9 223 18 375 9 199 9 118 18 317 Prestations annexes 1 873 1 724 3 597 1 462 2 044 3 506 Total activité locative 11 025 10 947 21 972 10 661 11 162 21 823 Ventes de matériels détenus en propre 320 403 723 939 662 1 601 Total activité vente de matériels 320 403 723 939 662 1 601 Total Activité en propriété 11 345 11 350 22 695 11 600 11 824 23 424 Commissions de syndication 0 0 0 214 231 445 Commissions de gestion (a) 463 470 933 373 395 768 Total Activité de gestion 463 470 933 587 626 1 213 Total Wagons de Fret 11 808 11 820 23 628 12 187 12 450 24 637 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 688 1 745 3 433 1 636 1 626 3 262 Prestations annexes 683 972 1 655 1 246 439 1 685 Total activité locative 2 371 2 717 5 088 2 882 2 065 4 947 Ventes de matériel détenus en propre 41 0 41 0 0 0 Total activité vente de matériels 41 0 41 0 0 0 Total Activité en propriété 2 412 2 717 5 129 2 882 2 065 4 947 Commissions de gestion (a) 6 6 12 0 0 0 Total Activité de gestion 6 6 12 0 0 0 Total Barges Fluviales 2 418 2 723 5 141 2 882 2 065 4 947 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 2 384 2 654 5 038 2 578 2 581 5 159 Prestations annexes 191 1 054 1 245 285 642 927 Total activité locative 2 575 3 708 6 283 2 863 3 223 6 086 Ventes de matériel détenus en propre 3 480 3 524 7 004 4 064 4 192 8 256 Total activité vente de matériels 3 480 3 524 7 004 4 064 4 192 8 256 Total Activité en propriété 6 055 7 232 13 287 6 927 7 415 14 342 Commissions de syndication 17 946 963 18 0 18 Commissions de gestion (a) 428 415 843 564 524 1 088 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 591 358 949 2 128 882 3 010 Total Activité de gestion 1 036 1 719 2 755 2 710 1 406 4 116 Total Conteneurs 7 091 8 951 16 042 9 637 8 821 18 458 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 5 11 16 13 11 24 Prestations annexes (2) (3) (5) 51 (128) (77) Total activité locative 3 8 11 64 (117) (53) Ventes de matériel détenus en propre 3 244 4 401 7 645 869 2 362 3 231 Total activité vente de matériels 3 244 4 401 7 645 869 2 362 3 231 Total Activité en propriété 3 247 4 409 7 656 933 2 245 3 178 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 6 6 15 0 15 Total Autres 0 6 6 15 0 15 Total Divers & éliminations 3 247 4 415 7 662 948 2 245 3 193 Total Produits retraités des activités 24 564 27 909 52 473 25 654 25 581 51 235

(a) Le « Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs » est remplacé par les « Commissions de gestion ».

L’activité Wagons de Fret baisse de 1 million d’euros (-4,1%), essentiellement en raison d’une diminution temporaire des ventes de wagons aux clients et aux investisseurs :

L’activité en propriété diminue avec la baisse de 0,9 million d’euros des ventes de matériels détenus en propre, alors que l’activité locative en propriété se maintient.

L’activité de gestion baisse en raison de l’absence de syndication effectuée au premier semestre 2021. La commission de gestion progresse néanmoins par rapport au 1er semestre 2020.

L’activité Barges Fluviales augmente son chiffre d’affaires de 0,2 million d’euros, en particulier grâce au chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre bénéficiant d’un taux d’utilisation moyen de 99,3% au 1er semestre 2021.

L’activité Conteneurs diminue de 2,4 millions d’euros malgré une performance exceptionnelle de la location. Le taux d’utilisation moyen sur la période s’élève à 99,7% reflétant la pénurie de conteneurs, mais avec pour contrepartie un volume très limité de conteneurs à vendre. En conséquence, les ventes de matériels détenus en propre et les commissions de syndication diminuent.

L’activité Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » augmente de 4,4 millions d’euros avec des livraisons plus importantes réalisées au cours du 1er semestre 2021.

ANALYSE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS

Chiffres clés (en millions d'euros) 06/2021 06/2020 12/2020 Produits retraités des activités 52,5 51,2 111,6 Dont Wagons de Fret 23,6 24,6 47,2 Dont Barges Fluviales 5,1 4,9 11,8 Dont Conteneurs 16,0 18,5 39,8 Dont Divers et éliminations 7,7 3,2 12,7 EBITDA 21,3 22,6 46,8 Résultat opérationnel courant 9,3 10,8 23,3 Résultat opérationnel 9,3 10,8 23,2 Résultat courant avant impôt (RCAI) 3,4 4,6 10,0 Résultat net part du Groupe 2,0 2,5 5,9 Dont résultat des activités poursuivies 2,0 2,5 6,0 Dont résultat des activités en cours de cession/cédées - 0,0 - 0,1 Résultat net par action (€) 0,28 0,35 0,84 Total actifs non courants 342,8 347,6 334,5 Total bilan 480,3 458,0 474,0 Capitaux propres de l'ensemble 145,7 123,7 146,7 Endettement financier net (a) 227,0 208,0 189,6 Flux opérationnels de trésorerie des activités poursuivies (b) - 26,3 0,6 - 1,2 Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) 57% 54% 54%

(a) Incluant 192,4 millions d’euros de dettes sans recours au 30 Juin 2021.

(b) les flux opérationnels intègrent les acquisitions et cessions de matériels

L’EBITDA du groupe s’établit à 21,3 millions d’euros au 30 juin 2021, en légère baisse (-1,2 million d’euros) comparé au 1er semestre 2020.

La baisse des syndications et des commissions de ventes dans les activités Wagons de Fret et Conteneurs est partiellement compensée par la hausse des ventes en propre de l’activité Constructions Modulaires. Il est à noter par ailleurs une hausse ponctuelle des dépenses opérationnelles dans l’activité wagons avec plus de réparation et de révision pour anticiper la relocation des matériels.

Il en ressort un Résultat net part du Groupe du 1er semestre 2021 positif à 2,0 millions d’euros (contre 2,5 millions d’euros un an plus tôt).

STRUCTURE FINANCIERE

Le bilan présente un total de 480 millions d’euros au 30 juin 2021, contre 474 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Comme prévu et suite à l’augmentation de capital de 81,9 millions d’euros réalisée par Touax Rail au 30 septembre 2020, le groupe continue son programme d’investissements. Les actifs tangibles (actifs non courants hors goodwill + stocks) s’élèvent à 390 millions d’euros contre 364 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Dans ce contexte d’investissements, la dette brute nominale augmente à 269 millions d’euros comparée à 252 millions d’euros au 31 décembre 2020, et l’endettement net du Groupe ressort à 227 millions d’euros contre 190 millions d’euros à fin 2020.

Au 30 juin 2021, le ratio prêt/valeur (Loan to Value) du Groupe s’élève à 57% contre 54% à fin décembre 2020. Cette légère hausse s’explique par la part accrue des investissements en matériels neufs sur le semestre (division Wagons de fret notamment), qui est par nature davantage financée par les prêteurs en termes de quotité de financement.

Les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société-mère du Groupe progressent sur le semestre, à 93,7 millions d’euros contre 92,3 millions d’euros au 31 décembre 2020.

PERSPECTIVES

Touax poursuit sa stratégie d’investissement en propriété et en gestion dans tous ses métiers, avec un important carnet de commandes de matériels s’élevant à 77,6 millions d’euros au 30 juin 2021. Les perspectives sont favorables avec une hausse progressive attendue des produits retraités des activités.

Nos trois métiers de location longue durée de matériels au service des transports durables respectueux de l’environnement continuent de se montrer résilients et porteurs.

D’un point de vue structurel et à moyen/long terme le développement de l’e-commerce, qui favorise la logistique, les politiques environnementales, dont le « Green Deal » européen, les différents plans de relance annoncés par les gouvernements sur les infrastructures et la tendance à l’externalisation, qui favorise la location, devraient continuer de soutenir les investissements dans nos trois classes d’actifs.

ANNEXE 1 : Présentation Comptable du Produit des activités

Produits des activités T1 2021



T2 2021



TOTAL



T1 2020



T2 2020



TOTAL



(en milliers d’euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 13 229 13 633 26 862 13 426 13 336 26 762 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 11 072 10 912 21 984 13 681 12 739 26 420 Prestations annexes 3 084 3 946 7 030 4 579 4 489 9 068 Commissions de gestion sur location 157 166 323 81 84 165 Total Activité locative 27 542 28 657 56 199 31 767 30 648 62 415 Ventes de matériel détenus en propre 7 085 8 328 15 413 5 872 7 216 13 088 Marge sur cession de matériels détenus par les investisseurs 591 358 949 2 128 873 3 001 Total Activité vente de matériels 7 676 8 686 16 362 8 000 8 089 16 089 Commissions de syndication 17 946 963 232 231 463 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 6 6 15 0 15 Total Autres 17 952 969 247 231 478 Total Produits des activités 35 235 38 295 73 530 40 014 38 968 78 982

Les produits des activités sont principalement affectés par la baisse du Chiffre d’Affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs, dont l’impact se limite à la baisse des commissions de gestion retraitées, et des prestations annexes.

Tableau de passage de la présentation comptable synthétique à la présentation retraitée

Produits des activités S1 2021 Retraitement S1 2021 S1 2020 Retraitement S1 2020 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 26 862 26 862 26 762 26 762 Prestations annexes 7 030 -539 6 491 9 068 -3 025 6 043 Total activité locative 33 892 -539 33 353 35 830 -3 025 32 805 Ventes de matériels détenus en propre 15 413 15 413 13 088 13 088 Total activité vente de matériels 15 413 0 15 413 13 088 0 13 088 Total activité en propriété 49 305 -539 48 766 48 918 -3 025 45 893 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 21 984 -21 984 0 26 420 -26 420 0 Commissions de syndication 963 963 463 463 Commissions de gestion 323 1 465 1 788 165 1 689 1 854 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 949 949 3 001 9 3 010 Total activité de gestion 24 219 -20 519 3 700 30 049 -24 722 5 327 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 6 6 15 15 Total Autres 6 0 6 15 0 15 Total Produits des activités 73 530 -21 057 52 473 78 982 -27 747 51 235

ANNEXE 2 : Présentation comptable de la contribution par division

Produits des activités S1 2021 Retraitement S1 2021 S1 2020 Retraitement S1 2020 (en milliers d’euros) comptable retraité comptable retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 18 375 18 375 18 317 18 317 Prestations annexes 3 792 -196 3 596 3 757 -250 3 507 Total activité locative 22 167 -196 21 971 22 074 -250 21 824 Ventes de matériels détenus en propre 723 723 1 601 1 601 Total activité vente de matériels 723 0 723 1 601 0 1 601 Total activité en propriété 22 890 -196 22 694 23 675 -250 23 425 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 6 718 -6 718 0 6 852 -6 851 1 Commissions de syndication 0 0 445 445 Commissions de gestion 257 677 934 109 658 767 Total activité de gestion 6 975 -6 041 934 7 406 -6 193 1 213 Wagons de Fret 29 865 -6 237 23 628 31 081 -6 444 24 637 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 3 433 3 433 3 262 3 262 Prestations annexes 1 655 1 655 1 685 1 685 Total activité locative 5 088 0 5 088 4 947 0 4 947 Ventes de matériels détenus en propre 41 41 0 0 Total activité vente de matériels 41 0 41 0 0 0 Total activité en propriété 5 129 0 5 129 4 947 0 4 947 Commissions de gestion 12 12 0 0 Total activité de gestion 12 0 12 0 0 0 Barges Fluviales 5 141 0 5 141 4 947 0 4 947 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 5 038 5 038 5 159 5 159 Prestations annexes 1 588 -342 1 246 3 703 -2 775 928 Total activité locative 6 626 -342 6 284 8 862 -2 775 6 087 Ventes de matériels détenus en propre 7 004 7 004 8 256 8 256 Total activité vente de matériels 7 004 0 7 004 8 256 0 8 256 Total activité en propriété 13 630 -342 13 288 17 118 -2 775 14 343 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 15 266 -15 266 0 19 568 -19 568 0 Commissions de syndication 963 963 18 18 Commissions de gestion 54 788 842 56 1 031 1 087 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs 949 949 3 001 9 3 010 Total activité de gestion 17 232 -14 477 2 755 22 643 -18 529 4 114 Conteneurs 30 862 -14 820 16 042 39 761 -21 303 18 458 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 16 16 24 24 Prestations annexes -5 -5 -77 -77 Total activité locative 11 0 11 -53 0 -53 Ventes de matériels détenus en propre 7 645 7 645 3 231 3 231 Total activité vente de matériels 7 645 0 7 645 3 231 0 3 231 Total activité en propriété 7 656 0 7 656 3 178 0 3 178 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 6 6 15 15 Total Autres 6 0 6 15 0 15 Divers & éliminations 7 662 0 7 662 3 193 0 3 193 Total Produits des activités 73 530 -21 057 52 473 78 982 -27 747 51 235





1 À structure identique et basé sur les taux moyens de change du 1er semestre 2020

