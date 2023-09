Touax: performance opérationnelle stable au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 12:23

(CercleFinance.com) - Touax a fait état jeudi d'une stabilité de ses volumes d'affaires et de sa performance opérationnelle au premier semestre, dans un contexte de normalisation de son activité conteneurs après deux exercices 'exceptionnels' pour l'industrie.



Dans un environnement économique en ralentissement, le spécialiste de la location de wagons de fret, de barges fluviales et de conteneurs a enregistré des produits retraités des activités de 79,1 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 78,3 millions un an plus tôt.



L'Ebitda ressort lui en légère baisse, à 28,9 millions d'euros contre 29,5 millions au premier semestre 2022, pour un résultat net part du groupe en repli à 5,1 millions d'euros, contre 7,6 millions d'euros à fin juin 2022.



S'il se montre prudent face à la conjoncture des marchés, le groupe souligne que ses activités devraient continuer à bénéficier de la prise de conscience de la nécessité de décarboner l'économie et les transports et du besoin de renouveler les infrastructures.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Touax se repliait d'environ 2% jeudi suite à cette publication.