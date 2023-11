Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Touax: nouvelle ligne de crédit pour les wagons de fret information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - Touax annonce, pour son activité wagons de fret, la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit confirmée de deux ans pour un montant de 40 millions d'euros, associée à une option d'accordéon de 20 millions d'euros supplémentaires.



En outre, tous les compartiments du contrat de financement initial ont été transformés en Green Loans grâce à l'implémentation d'un 'framework' orientant les financements verts du groupe, conformément à sa feuille de route ESG.



Les trois quarts des financements de Touax possèdent désormais un label ESG, grâce aux investissements dans des moyens de transport à faible émission carbone contribuant à la protection de l'environnement.





