Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Touax: le titre recule après des semestriels sans éclat information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Touax, un spécialiste de la location de matériels de transport, perd 5% jeudi matin à la Bourse de Paris suite à une publication semestrielle sans grand éclat, marquée par une rentabilité opérationnelle relativement stable.



Le groupe, qui loue des wagons de fret, des barges fluviales et des conteneurs, a fait état hier soir d'une activité en légère hausse au titre des six premiers mois de l'exercice, avec un volume d'affaires en progression de 1,6% à 80,4 millions d'euros.



Son Ebitda, c'est-à-dire son résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et pertes de valeur, s'élève quant à lui à 30 millions d'euros, soit une hausse de 3,9%.



Mais son résultat opérationnel courant a reculé de 3% pour s'établir à 14,2 millions d'euros, tout comme son bénéfice net part du groupe qui ressort à 3,8 millions d'euros, contre 5,1 millions d'euros un an plus tôt.



Touax, qui ne livre pas de perspectives, indique qu'il prévoit de continuer à adopter une politique d'investissement 'prudente' à court terme face aux défis économiques actuels.



Le groupe, qui mentionne des croissances inégales selon les zones géographiques et des risques géopolitiques importants, s'attend à ce que le volume des échanges internationaux se maintienne à un niveau 'satisfaisant'.



Ses taux moyens d'utilisation sur les six premiers mois de l'année (86,4% en wagons de fret, 96,3% en barges fluviales et 96,9% en conteneurs) démontrent selon lui la bonne résistance des économies et des marchés sur lesquels il est présent.





Valeurs associées TOUAX 4,86 EUR Euronext Paris -2,80%