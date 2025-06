TOUAX : La Banque Européenne d’Investissement finance le plan d’investissement de Touax Rail

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Luxembourg, le 12 juin 2025 – 17 h 45

La Banque Européenne d’Investissement finance le plan d’investissement de Touax Rail

Un financement de 50 millions d’euros permettra à TOUAX d’accroître sa flotte de wagons fret La transaction a le soutien du programme européen InvestEU pour promouvoir un transport décarboné

TOUAX annonce avoir mis en place pour son activité Wagons de fret, un « green loan », c’est-à-dire un financement de type vert, entièrement consacré à l’action climatique, de 50 millions d’euros auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). L’engagement continu de TOUAX pour les transports de fret décarbonés est ainsi renforcé par le soutien de la BEI, la banque du climat de l’Union européenne, pour le projet « Touax Sustainable Transportation ».

TOUAX Rail a obtenu ce financement le 30 avril 2025, sur une durée de 14 ans, ce qui lui confère une grande stabilité pour mener à bien son plan d’investissement sur le long terme.

L’opération bénéficie de la garantie du programme européen InvestEU , dont l’un des volets vise à financer la mise en place d’infrastructures durables et plus écologiques.

Fabrice et Raphaël Walewski , co-Gérants du Groupe TOUAX, déclarent : « Ce prêt long terme de la Banque Européenne d’Investissement s’inscrit totalement dans notre stratégie de financement durable et nous permet d’aborder avec sérénité le cycle d’investissement à venir dans notre activité Wagons de fret. Le soutien de la BEI conforte la dimension Infrastructure de notre profil d’entreprise et notre engagement permanent au bénéfice d’une économie décarbonée. »

Ambroise Fayolle , Vice-Président de la Banque Européenne d’Investissement, explique de son côté : « Le passage du transport routier au fret ferroviaire fait partie des solutions pour réduire les émissions de CO 2 et rendre le secteur des transports moins polluant. La BEI, banque du climat de l’UE, est donc fière de soutenir les investissements en wagons neufs de TOUAX, qui augmenteront l’offre de wagons de fret disponibles sous forme de leasing. Les opérateurs ferroviaires peuvent ainsi développer leurs solutions plus vertueuses dans le transport de marchandises. »

TOUAX a créé une structure financière innovante, faisant cohabiter une dette historique contractée auprès de banques commerciales spécialisées en financements d’actifs avec une dette nouvelle auprès de la BEI.

TOUAX a été conseillé dans la mise en œuvre de la documentation juridique par Norton Rose Fulbright (Paris) et McCann FitzGerald (Dublin), et la BEI par le cabinet William Fry (Dublin).

Prochain rendez-vous Touax

18 septembre 2025 : Présentation des résultats semestriels, en français

19 septembre 2025 : Présentation des résultats semestriels, en anglais

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités , la banque soutient des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI) , a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact. En France, le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024 pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets.

Contacts presse :

BEI



Andrea Morawski



a.morawski@eib.org



Mobile: +352 691 284 349



www.eib.org/press | Press Office: press@eib.org











TOUAX



Fabrice & Raphaël WALEWSKI



touax@touax.com



www.touax.com



Tel.: +33 1 46 96 18 00



SEITOSEI ● ACTIFIN



Ghislaine Gasparetto



ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com



Tel.: +33 1 56 88 11 22







