TOUAX : Bon maintien de l’activité depuis le début de l’année

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 14 novembre 2023 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Bon maintien de l’activité depuis le début de l’année

Revenus de 116,5 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année

Progression du chiffre d’affaires locatif de +5 %

Baisse du chiffre d’affaires ventes (-3,4 %) suite à la normalisation des prix sur le marché du conteneur

L’évolution des revenus du Groupe prouve à nouveau sa résilience dans un contexte économique mondial incertain grâce à son modèle d’affaires basé sur des contrats long terme et la diversification de ses activités.

Le total des produits retraités des activités à la fin du 3 e trimestre 2023 s’élève à 116,5 millions d’euros (117,9 millions d’euros à devises et périmètre constants 1 ), contre 120,2 millions d’euros à la même période en 2022, en baisse de -3,7 millions d’euros suite à la normalisation des prix sur le marché des conteneurs.

Produits retraités des activités (*) T1 2023



T2 2023



T3 2023



9M 2023



T1 2022



T2 2022



T3 2022



9M 2022



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 17 139 17 510 17 412 52 061 15 509 16 909 17 178 49 596 2 465 Prestations annexes 5 030 4 271 5 299 14 600 5 732 4 884 7 390 18 006 -3 406 Total activité locative 22 169 21 781 22 711 66 661 21 241 21 793 24 568 67 602 -941 Ventes de matériels détenus en propre 13 053 16 895 13 024 42 972 14 862 14 249 15 392 44 503 -1 531 Total activité vente de matériels 13 053 16 895 13 024 42 972 14 862 14 249 15 392 44 503 -1 531 Total Activité en propriété 35 222 38 676 35 735 109 633 36 103 36 042 39 960 112 105 -2 472 Commissions de syndication 0 544 -2 542 0 2 522 65 2 587 -2 045 Commissions de gestion 1 021 1 018 1 024 3 063 978 986 1 083 3 047 16 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 861 1 710 674 3 245 336 1 349 801 2 486 759 Total Activité de gestion 1 882 3 272 1 696 6 850 1 314 4 857 1 949 8 120 -1 270 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 1 1 -1 1 0 0 6 6 -5 Total Autres 1 1 -1 1 0 0 6 6 -5 Total Produits retraités des activités 37 105 41 949 37 430 116 484 37 417 40 899 41 915 120 231 -3 747

(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.

Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué .

Les activités en propriété s’élèvent à 109,6 millions d’euros sur 9 mois dont :

52,1 millions d’euros pour le chiffre d’affaires locatif, en hausse de +2,5 millions d’euros ;

14,6 millions d’euros pour les prestations annexes, en baisse de -3,4 millions d’euros avec la normalisation des prix de prise en charge des conteneurs ( pick-up charges ) ;

43,0 millions d’euros pour les ventes de matériels, en baisse de -1,5 million d’euros marquées principalement par la normalisation des prix des conteneurs partiellement compensée par les bonnes performances des divisions Wagons de Fret et Constructions Modulaires.





Pour mémoire, le marché des conteneurs avait connu une hausse exceptionnelle des prix durant la pandémie mondiale jusqu’en 2022 générant une hausse temporaire du chiffre d’affaires des prestations annexes ( pick-up charges ) et des ventes. La normalisation du marché et des prix qui sont revenus à des niveaux sensiblement équivalents à ceux d’avant la pandémie implique une baisse et donc un « retour à la normale » des prestations annexes et des ventes.

Les activités en gestion s’élèvent 6,9 millions d’euros. Les commissions de gestion sont stables et les commissions de ventes sont en hausse avec plus de volume de cession, alors que les commissions de syndication diminuent, le groupe gardant plus longtemps les matériels sur son bilan.

La hausse du Chiffre d’Affaires Locatif et la faible baisse du Chiffre d’affaires Ventes prouvent la résilience du modèle d’affaires du groupe. Les contrats long terme de location apportent une récurrence des revenus locatifs. La diversification de ses métiers (Wagons, Barges, Conteneurs et Constructions modulaires) permet d’amortir les cycles (illustré cette année par la normalisation de la division conteneurs compensée par la performance des autres activités). Grâce à l’activité de gestion, le groupe peut externaliser une partie de ses risques et générer des commissions.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

L’activité Wagons de Fret progresse à 42,6 millions d’euros (+5,3 %) sur 9 mois :

L’activité en propriété est en hausse de +2,3 millions d’euros, avec à la fois une augmentation du chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (+1,6 million d’euros, +4,9 %) et une augmentation de +1,1 million d’euros des prestations annexes liées aux refacturations de réparations de wagons.

La progression du chiffre d’affaires locatif s’explique par une amélioration du taux d’utilisation moyen (88,7 % contre 87,1 % sur la même période de 2022) et des tarifs journaliers moyens (+11,0 %), ainsi que par la mise en location de wagons nouvellement acquis.

L’activité de gestion est en légère baisse, avec l’absence de commissions de syndication à ce jour (le groupe gardant plus longtemps les matériels sur son bilan, aucune commission de syndication n’est générée), compensée par des commissions de gestion en hausse +0,25 million d’euros.

L’activité Barges Fluviales enregistre une progression de +7 % de son chiffre d’affaires locatif, dans un contexte où le taux d’utilisation des actifs est à 100 % depuis le début de l’année 2023. Le chiffre d’affaires de la Division est néanmoins en diminution de -1,8 million d’euros, avec la baisse des prestations annexes liées à l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin (induisant aussi une diminution des dépenses opérationnelles d’un montant quasi similaire).

L’activité Conteneurs affiche une baisse de -11,5 millions d’euros (-18,8 %) par rapport à la même période en 2022, du fait de la normalisation du secteur observée depuis le début d’année 2023, affectant essentiellement les prestations annexes et les ventes de matériels détenus en propre. Le chiffre d’affaires locatif progresse de +0,5 million d’euros malgré un taux d’utilisation moyen en baisse (à 94,8 % contre 98,1 % à fin septembre 2022). Les productions importantes de conteneurs neufs pendant la pandémie génèrent un contre cycle en 2023 avec des restitutions de conteneurs âgés et des productions très faibles qui devraient permettre d’absorber la surcapacité de conteneurs d’ici la fin de l’année. Ce contre cycle est combiné avec une normalisation du prix des conteneurs qui aura un effet bénéfique sur la stabilité du marché.

Dans ce contexte, les ventes de matériels en propriété sont en recul de -8,6 millions d’euros (-22,2 %), avec le moindre dynamisme du marché de négoce de conteneurs neufs et la baisse des prix observée. Les prestations annexes, qui étaient élevées en 2022 avec les pick-up charges liées au négoce, suivent la même tendance et diminuent de -2,3 millions d’euros sur 9 mois.

L’activité de gestion diminue de -1,1 million d’euros sous l’effet des commissions de syndication en baisse de -1,6 million d’euros avec moins de programmes générés cette année. Toutefois, grâce à un volume plus important de conteneurs d’occasions disponibles à la vente, les commissions perçues sur la vente de matériels d’investisseurs progressent de +0,8 million d’euros à fin septembre 2023.

Les revenus de l’activité Constructions Modulaires présentée dans la ligne « divers » s’élèvent à 12,5 millions d’euros sur 9 mois, en forte progression de +7,4 millions d’euros par rapport à 2022. En effet, TOUAX a produit et livré de nombreuses commandes enregistrées depuis le début d’année, après le point bas observé en 2022, effet de la sortie de la pandémie.

Produits retraités des activités T1 2023



T2 2023



T3 2023



9M 2023



T1 2022



T2 2022



T3 2022



9M 2022



Variation



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 11 124 11 615 11 856 34 595 10 544 11 142 11 292 32 978 1 617 Prestations annexes 1 938 1 937 2 082 5 957 1 858 1 177 1 820 4 855 1 102 Total activité locative 13 062 13 552 13 938 40 552 12 402 12 319 13 112 37 833 2 719 Ventes de matériels détenus en propre 76 132 133 341 110 238 369 717 -376 Total activité vente de matériels 76 132 133 341 110 238 369 717 -376 Total Activité en propriété 13 138 13 684 14 071 40 893 12 512 12 557 13 481 38 550 2 343 Commissions de syndication 0 0 0 0 0 446 1 447 -447 Commissions de gestion 538 553 586 1 677 466 451 507 1 424 253 Total Activité de gestion 538 553 586 1 677 466 897 508 1 871 -194 Total Wagons de Fret 13 676 14 237 14 657 42 570 12 978 13 454 13 989 40 421 2 149 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 878 1 886 1 880 5 644 1 619 1 789 1 869 5 277 367 Prestations annexes 2 072 1 629 2 090 5 791 1 807 2 385 3 788 7 980 -2 189 Total activité locative 3 950 3 515 3 970 11 435 3 426 4 174 5 657 13 257 -1 822 Ventes de matériels détenus en propre 0 5 0 5 0 0 0 0 5 Total activité vente de matériels 0 5 0 5 0 0 0 0 5 Total Activité en propriété 3 950 3 520 3 970 11 440 3 426 4 174 5 657 13 257 -1 817 Commissions de gestion 11 14 20 45 14 5 11 30 15 Total Activité de gestion 11 14 20 45 14 5 11 30 15 Total Barges Fluviales 3 961 3 534 3 990 11 485 3 440 4 179 5 668 13 287 -1 802 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 4 133 4 004 3 671 11 808 3 342 3 973 4 013 11 328 480 Prestations annexes 1 020 705 1 127 2 852 2 070 1 325 1 779 5 174 -2 322 Total activité locative 5 153 4 709 4 798 14 660 5 412 5 298 5 792 16 502 -1 842 Ventes de matériels détenus en propre 10 211 10 949 8 994 30 154 13 205 12 575 12 967 38 747 -8 593 Total activité vente de matériels 10 211 10 949 8 994 30 154 13 205 12 575 12 967 38 747 -8 593 Total Activité en propriété 15 364 15 658 13 792 44 814 18 617 17 873 18 759 55 249 -10 435 Commissions de syndication 0 544 -2 542 0 2 076 64 2 140 -1 598 Commissions de gestion 472 451 418 1 341 498 530 565 1 593 -252 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 861 1 710 674 3 245 336 1 349 801 2 486 759 Total Activité de gestion 1 333 2 705 1 090 5 128 834 3 955 1 430 6 219 -1 091 Total Conteneurs 16 697 18 363 14 882 49 942 19 451 21 828 20 189 61 468 -11 526 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 4 5 5 14 4 5 4 13 1 Prestations annexes 0 0 0 0 -3 -3 3 -3 3 Total activité locative 4 5 5 14 1 2 7 10 4 Ventes de matériels détenus en propre 2 766 5 809 3 897 12 472 1 547 1 436 2 056 5 039 7 433 Total activité vente de matériels 2 766 5 809 3 897 12 472 1 547 1 436 2 056 5 039 7 433 Total Activité en propriété 2 770 5 814 3 902 12 486 1 548 1 438 2 063 5 049 7 437 Plus ou moins-values de cession non récurrentes 1 1 -1 1 0 0 6 6 -5 Total Autres 1 1 -1 1 0 0 6 6 -5 Total Divers & éliminations 2 771 5 815 3 901 12 487 1 548 1 438 2 069 5 055 7 432 Total Produits retraités des activités 37 105 41 949 37 430 116 484 37 417 40 899 41 915 120 231 -3 747

PERSPECTIVES

TOUAX poursuit sa stratégie et le déploiement de ses activités de location au service des transports durables, grâce à un modèle économique résilient et des revenus récurrents basés sur des contrats à long terme.

Les activités de TOUAX devraient continuer à bénéficier de la prise de conscience des grands groupes industriels et de logistique de la nécessité de décarboner leurs activités de transport qui sont à l’origine de 30 % des émissions mondiales de CO2.

En offrant une expertise unique dans les secteurs du transport intermodal, ferroviaire et fluvial, TOUAX bénéficie d’une position unique dans les transports durables, et s’engage de manière croissante pour le respect de l’environnement et des bonnes pratiques en matière de règles sociales et de gouvernance. La dernière notation extra-financière publiée par EcoVadis le 31 octobre 2023 est ressortie en nette progression. TOUAX, qui a obtenu la médaille d’or EcoVadis 2023, fait désormais partie du cercle restreint des 5 % d’entreprises les mieux notées tous secteurs d’activité confondus.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

21 mars 2024 : Communiqué de Presse sur les résultats annuels 2023 (français / anglais)

21 mars 2024 : Présentation des résultats annuels 2023 à Paris (en français)

22 mars 2024 : Présentation des résultats annuels 2023 (visioconférence en anglais)





Le groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 22 +33 1 46 96 18 00

ANNEXE : Présentation Comptable des Produits d’activités

Produits des activités T1 2023



T2 2023



T3 2023



9M 2023



T1 2022



T2 2022



T3 2022



9M 2022



(en milliers d'euros) Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 17 139 17 510 17 412 52 061 15 509 16 909 17 178 49 596 Prestations annexes 6 436 5 201 6 238 17 875 6 578 8 632 8 886 24 096 Total activité locative 23 575 22 711 23 650 69 936 22 087 25 541 26 064 73 692 Ventes de matériels détenus en propre 13 053 16 895 13 024 42 972 14 862 14 249 15 392 44 503 Total activité vente de matériels 13 053 16 895 13 024 42 972 14 862 14 249 15 392 44 503 Total Activité en propriété 36 628 39 606 36 674 112 908 36 949 39 790 41 456 118 195 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 9 485 9 418 8 866 27 769 10 819 10 917 11 382 33 118 Commissions de syndication 0 544 -2 542 0 2 522 65 2 587 Commissions de gestion 372 380 397 1 149 270 286 364 920 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 861 1 710 674 3 245 336 1 349 801 2 486 Total Activité de gestion 10 718 12 052 9 935 32 705 11 425 15 074 12 612 39 111 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 1 1 -1 1 0 0 6 6 Total Autres 1 1 -1 1 0 0 6 6 Total Produits des activités 47 347 51 659 46 608 145 614 48 374 54 864 54 074 157 312

Tableau de passage de la présentation comptable synthétique à la présentation retraitée

Produits des activités 9M 2023 Retraitement



9M 2023 9M 2022 Retraitement



9M 2022 (en milliers d’euros) Comptable Retraité Comptable Retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 52 061 52 061 49 596 49 596 Prestations annexes 17 875 -3 275 14 600 24 096 -6 090 18 006 Total activité locative 69 936 -3 275 66 661 73 692 -6 090 67 602 Ventes de matériels détenus en propre 42 972 42 972 44 503 44 503 Total activité vente de matériels 42 972 42 972 44 503 44 503 Total activité en propriété 112 908 -3 275 109 633 118 195 -6 090 112 105 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 27 769 -27 769 0 33 118 -33 118 0 Commissions de syndication 542 542 2 587 2 587 Commissions de gestion 1 149 1 914 3 063 920 2 127 3 047 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 3 245 3 245 2 486 0 2 486 Total activité de gestion 32 705 -25 855 6 850 39 111 -30 991 8 120 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 1 1 6 6 Total Autres 1 0 1 6 0 6 Total Produits des activités 145 614 -29 130 116 484 157 312 -37 081 120 231

1 À structure identique et basé sur les taux moyens de change au 30 septembre 2022

Pièce jointe