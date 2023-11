Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Touax: baisse de 3% des revenus à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Touax affiche des revenus de 116,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2023 (117,9 millions à devises et périmètre constants), en baisse de 3,1% suite à la normalisation des prix sur le marché des conteneurs.



Plus précisément, le groupe de matériel de transport (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) revendique une progression de son chiffre d'affaires locatif de 5%, mais une baisse de son chiffre d'affaires ventes de 3,4%.



'L'évolution des revenus du groupe prouve à nouveau sa résilience dans un contexte économique mondial incertain grâce à son modèle d'affaires basé sur des contrats long terme et la diversification de ses activités', juge-t-il.





Valeurs associées TOUAX Euronext Paris +2.06%