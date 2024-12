TotalEnergies vend 50% de ses parts dans une centrale à gaz au Royaume-Uni

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Grâce à cette opération, nous ajustons notre capacité de production flexible nette à 700 MW, ce qui est cohérent avec la capacité requise pour soutenir notre croissance dans les énergies renouvelables au Royaume-Uni. Cette intégration entre nos actifs flexibles et renouvelables contribuera à notre objectif d'atteindre 12% de rentabilité d'ici 2030 sur notre activité Integrated Power", a déclaré Sophie Chevalier, directrice flexible power & integration chez TotalEnergies.

(AOF) - TotalEnergies annonce la vente à Epuki, la filiale britannique d'EPH, de 50% de ses parts dans West Burton Energy, une société acquise à 100% par la compagnie en juin 2024 avec l'intention annoncée de revendre la moitié. West Burton Energy possède une centrale à gaz à cycle combiné de 1,3 GW et un système de stockage par batteries de 49 MW au Royaume-Uni. La centrale sera exploitée par la coentreprise entre TotalEnergies et Epuki.

Pétrole et parapétrolier

