TotalEnergies: valorise sa chaleur industrielle au Havre

(CercleFinance.com) - TotalEnergies , Dalkia et la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole annoncent que le réseau de chaleur RésOcéane du Havre Sud a été étendu grâce à la récupération de la chaleur industrielle issue du site TotalEnergies.



Lancé en février 2023, ce projet doit permettre de chauffer plus de 12 000 logements en évitant l'émission de 16 000 tonnes de CO₂ par an.



Opéré par Dalkia, RésOcéane est désormais alimenté à 80 % par des énergies renouvelables et de la chaleur récupérée. L'équivalent de 80 GWh de chaleur produite par la Plateforme Normandie est ainsi valorisé.



Soutenu par l'État via l'ADEME, ce projet s'inscrit dans les objectifs de décarbonation du territoire.





