TotalEnergies: série d'accords avec Sonatrach

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'une série d'accords avec Sonatrach pour renforcer leur coopération dans la production de gaz naturel, la livraison de GNL à l'Europe, et le développement en Algérie des énergies renouvelables.



Par un premier accord, ils ont décidé de convertir les contrats de production des champs gaziers TFTII et TFT sud, dans le Sud de l'Algérie, pour porter leur production combinée à plus 100.000 barils équivalent pétrole par jour d'ici 2026, contre environ 60.000 en 2022.



Par un deuxième accord, les deux groupes ont prolongé pour l'année 2024 les livraisons de deux millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié (GNL) à TotalEnergies au port de Fos-Cavaou, dans la région de Marseille, en France.



Enfin, TotalEnergies et Sonatrach vont étudier le développement de projets de production d'énergie renouvelable en Algérie, notamment pour solariser des sites d'hydrocarbures, ainsi que pour alimenter les stations de dessalement d'eau de mer.





