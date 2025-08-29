TotalEnergies: protocole d'accord avec le taïwanais Xing Mobility dans les systèmes de batterie
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 09:41
TotalEnergies a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord avec le groupe taïwanais Xing Mobility en vue de promouvoir ensemble des systèmes immersifs de refroidissement de batterie destinés aux applications électrifiées dans l'industrie.
Dans un communiqué, les deux partenaires indiquent que leur collaboration démarrera dans le domaine de l'électrification des navires avec l'objectif d'accélérer l'adoption de technologies de refroidissement de nouvelle génération dans les solutions marines certifiées en Europe, ainsi que dans des systèmes de stockage d'énergie.
Le partenariat sera ensuite étendu à d'autres secteurs, notamment le stockage d'énergie stationnaire, la mobilité et l'alimentation de secours pour les centres de données dédiés à l'IA.
Cet accord est censé réunir l'expertise de TotalEnergies Lubrifiants dans le domaine des fluides avancés et des solutions énergétiques avec la technologie de batteries à refroidissement par immersion de Xing Mobility, initialement développée pour les voitures de sport électriques à hautes performances mais aujourd'hui commercialisée pour des applications plus larges dans la mobilité électrique ou le stockage d'énergie.
Valeurs associées
|53,1000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
La 7ᵉ édition de la Rencontre des Entrepreneurs de France se tient les 27 et 28 août 2025 au Stade Roland-Garros. Au programme : des dizaines de plénières de haut niveau, plus de 150 intervenants français et internationaux issus du monde économique, politique, ... Lire la suite
-
Pour le patron du Medef, Attal, Retailleau et Bardella sont plus "conscients des périls" économiques
Le patron du Medef Patrick Martin a estimé vendredi que parmi les chefs de partis qui s'étaient rendus à l'université d'été de l'organisation patronale, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et "dans une certaine mesure" Jordan Bardella se sont montrés "plus conscients ... Lire la suite
-
Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé vendredi revoir à la baisse l'impact des surtaxes douanières américaines sur ses résultats après l'accord conclu en juillet entre les Etats-Unis et l'UE sur un taux de 15% de droits de douane sur les vins et spiritueux, ... Lire la suite
-
Les augmentations de salaires reviennent "à la normale", à des niveaux comparables à ceux d'avant 2020. Les salaires ont moins augmenté en 2025 qu'en 2024, mais toujours plus que l'inflation, selon une étude annuelle publiée vendredi 29 août par le cabinet Deloitte. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer