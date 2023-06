Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: projet de stockage de CO2 en Asie du Sud-Est information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 18:08









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un accord avec Petronas et Mitsui pour développer un projet de stockage de CO2 en Asie du Sud-Est.



Les partenaires évalueront plusieurs sites de stockage, comprenant des aquifères salins et des champs déplétés offshore, situés dans le bassin malais.



Ce partenariat vise à développer un service commercial de stockage de CO2 pour décarboner des clients industriels en Asie.



' TotalEnergies se réjouit de s'associer à Petronas et Mitsui dans le stockage de CO2 en Malaisie et ainsi soutenir la décarbonation de l'Asie. Ce partenariat bénéficiera de notre solide expertise dans le CCS en Europe où un premier projet intégré démarrera dès l'an prochain en Norvège. Avec d'autres projets, il contribuera à atteindre notre objectif de 10 millions de tonnes par an de capacité de stockage de CO2 d'ici à 2030 ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.





