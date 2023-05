Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: prise de participation dans Ductor information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 09:05









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir pris une participation de 20% au capital de Ductor, une start-up finlandaise ayant développé une technologie innovante pour traiter les déchets organiques à forte teneur en azote, comme les effluents de volaille.



'En permettant le traitement de nouveaux types d'intrants, cette technologie participe directement à l'accélération du développement de la chaine de valeur du biogaz, et donc à la transition énergétique', met en avant le groupe français.



Par ailleurs, TotalEnergies a conclu un partenariat avec Ductor pour développer et investir dans plusieurs projets de production de biométhane, principalement aux Etats-Unis et en Europe. Ductor dispose d'un pipeline de 15 à 20 projets, dont certains très avancés.



Les deux partenaires ont notamment pour ambition de développer une première unité en Ohio. Selon les termes de cette joint-venture, TotalEnergies commercialisera la production du biométhane, et Ductor celle des biofertilisants durables.





