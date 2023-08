Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: poursuite du plafonnement des prix à la pompe information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 08:08









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce poursuivre son engagement vis-à-vis de ses clients automobilistes qui garantit que le prix du diesel et de l'essence ne dépassera pas 1,99 euro le litre dans l'ensemble de ses 3.400 stations-service en France jusqu'à la fin de l'année.



'Aujourd'hui, 2200 stations-service sur 3400 bénéficient déjà de cette mesure puisque le prix d'au moins un carburant y est actuellement plafonné à 1,99 euro le litre', rappelle le groupe énergétique.



Il fait aussi part de son intention de créer des emplois de pompistes dans 300 stations-services en 2024, et de rouvrir des stations en milieu rural. Il compte actuellement près de 1150 stations rurales en France, sous la marque TotalEnergies Contact ou Elan.





