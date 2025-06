TotalEnergies: opération d'actionnariat salarié réalisée information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 09:08









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique qu'à la clôture de la période, 62.796 souscripteurs dans 97 pays, représentant 53% de ses salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à son augmentation de capital pour un montant de 449,3 millions d'euros.



En conséquence, 11.149.053 actions nouvelles -entièrement assimilées aux actions déjà admises sur Euronext- sont émises le 10 juin. A l'issue de cette émission, la participation des salariés au capital du groupe, est estimée à 8,8%.



Les résultats de l'opération de 2025 se montrent ainsi proches de celle de 2024, année record, et significativement en hausse par rapport aux années précédentes, aussi bien en termes de participation que de montants souscrits.



'TotalEnergies a confirmé cette année encore sa position de n°1 de l'actionnariat salarié en Europe en termes de montant détenu et a été récompensé par le Grand Prix de la Fédération française de l'Actionnariat Salarié', souligne son PDG Patrick Pouyanné.





