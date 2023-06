Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: nouvelle responsable IR en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part de la nomination de Jeanine Wai au poste de vice president investor relations (IR) North America à compter de ce 1er juin. Elle succède à Robert Hammond qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Depuis 2018, Jeanine Wai était analyste senior chez Barclays pour les compagnies pétrolières intégrées ainsi que l'exploration-production aux Etats-Unis, après avoir suivi pendant 13 ans le secteur amont Oil & Gas chez JPMorgan puis chez Citi.





