TotalEnergies ne fera pas appel de sa condamnation pour 'greenwashing'
Dans un communiqué, le groupe énergétique prend acte du jugement tout en faisant valoir que les requêtes des ONG plaignantes, ayant trait à la campagne de communication qui avait suivi son changement de nom en 2021, ainsi que celles visant sa communication institutionnelle sur le rôle du gaz naturel et des biocarburants dans la transition énergétique, ont toutes été déboutées.
'Aucune 'publicité' des filiales de TotalEnergies en France n'a été condamnée par le tribunal', précise-t-il, soulignant que le tribunal a rejeté l'essentiel des demandes formulées à son encontre.
Conformément à la décision de justice, qui lui demande de retirer trois paragraphes relatifs à l'ambition en matière de neutralité carbone du site internet de sa filiale française destiné aux particuliers, la société explique qu'il prévoit de remplacer ces passages par une description factuelle de la mise en oeuvre de sa stratégie multi-énergies 'afin de dissiper tout doute auprès de ses clients'.
Le groupe considère cependant que les Français ont le droit d'être informés sur ses initiatives en matière de transition énergétique et dans les nouvelles énergies, à savoir l'électricité, les renouvelables, les biocarburants ou les bornes de recharge électrique, se disant 'fier' d'avoir investi plus de 20 milliards d'euros dans les énergies bas-carbone dans le monde depuis 2020, dont quatre milliards d'euros en France.
'N'en déplaise à tous ceux qui veulent continuer à nous accuser de 'greenwashing' en dépit de tout ce que nous avons déjà accompli pour la transition énergétique en France et dans le monde, nous sommes fiers de mettre toutes nos énergies au service du quotidien de nos clients, de contribuer à la sécurité énergétique globale, et de participer à la construction du système énergétique de demain', conclut-il.
