TotalEnergies mis en demeure de réaliser des inspections à Donges

La préfecture de Loire-Atlantique a mis en demeure TotalEnergies et sa raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire, lui enjoignant de respecter les délais de réalisation des inspections, notamment celles portant sur la tuyauterie.

( AFP / DENIS CHARLET )

Selon un arrêté publié lundi, "la société TotalEnergies exploitant la raffinerie de Donges est mise en demeure de respecter les dispositions (...) pour les tuyauteries (...) en réalisant les inspections de ces tuyauteries avant le 31 décembre 2024".

Cet arrêté fait suite à une visite d'inspection sur le site le 13 octobre 2023, peut-on lire dans l'arrêté.

"(...) 42% des inspections qui devraient être réalisées et donc 200 tuyauteries de classe 2 n'ont pas été inspectées, malgré un délai réglementaire, fixé au 31/12/2022 (...)", pointe également l'arrêté.

Le service communication du site de Donges a indiqué mardi à l'AFP que cet arrêté était "attendu".

"Le site de Donges a mis en place des moyens très conséquents pour assurer la sécurité de ses installations, notamment un programme d’inspection des équipements et tuyauteries. L’ensemble de ces actions représente actuellement des dépenses de l’ordre de 50 millions d'euros par an", a précisé TotalEnergies.

"Un programme très important d’inspection est mené depuis 2018 concernant les tuyauteries, avec des moyens conséquents adaptés à la volumétrie des lignes sur le site (32.000 km sur le site) et un rythme d’inspection qui tient compte de la configuration particulière du site de Donges", a ajouté la société.

"Les tuyauteries de risque le plus élevé ont par ailleurs déjà été inspectées", a assuré le géant pétrolier français.

La plateforme de Donges, qui occupe une surface de près de 350 hectares et où travaillent 650 salariés, est la 2e raffinerie de France, après celle de Normandie. Elle a une capacité de traitement de 11 millions de tonnes de brut par an, pour une capacité de stockage de 2,2 millions m3 (pétrole brut et produits finis), selon le site de TotalEnergies.