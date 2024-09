TotalEnergies met en service ses plus grandes centrales solaires avec batteries aux États-Unis

(AOF) - TotalEnergies a mis en service Danish Fields et Cottonwood, deux centrales solaires géantes avec stockage par batteries situées dans le sud-est du Texas. Ces nouveaux projets, d’une capacité combinée d’1,2 GW, font partie d’un portefeuille de plus de 4 GW d’actifs renouvelables en opération ou en construction au Texas. Danish Fields est la plus grande centrale solaire de TotalEnergies aux États-Unis, avec une capacité de 720 mégawatts crête (MWc) et 1,4 million de panneaux photovoltaïques.

Danish Fields possède également un système de stockage par batteries de 225 MWh fourni par Saft, la filiale batteries de TotalEnergies.

70% de la capacité solaire de Danish Fields est adossée à des contrats de vente d'électricité à long terme (CPPA) signés avec des acteurs industriels comme Saint-Gobain, avec un mécanisme d'upside sharing indexé sur les prix du marché.

Les 30% restants soutiendront la décarbonisation des sites industriels de TotalEnergies dans la région de la côte du Golfe.

Cottonwood a une capacité de 455 MWc et est constitué de plus de 847 000 panneaux photovoltaïques. Le site intègre également 225 MWh de stockage par batteries fourni par Saft, dont la mise en service est prévue en 2025.

La production d'électricité de Cottonwood est adossée à des contrats CPPA signés à long-terme avec LyondellBasell et Saint-Gobain afin d'accompagner leurs efforts de décarbonation.