Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: marge de raffinage accrue au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique que son indicateur de marge de raffinage européen a augmenté en rythme séquentiel pour s'établir à 71,7 dollars par tonne au premier trimestre 2024, contre 52,6 dollars sur les trois derniers mois de l'année dernière.



'Les résultats de l'aval reflèteront la hausse des marges de raffinage, le taux d'utilisation des raffineries au premier trimestre 2024 étant globalement stable par rapport au quatrième trimestre 2023', précise le groupe énergétique.



TotalEnergies ajoute anticiper une production d'hydrocarbures stable, supérieure à 2,45 Mbep/j (millions de barils équivalent pétrole par jour), portée par la hausse de la production GNL et les démarrages de Mero 2 au Brésil et d'Akpo West au Nigéria.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -1.35%