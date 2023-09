Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TotalEnergies: les prix du pétrole et RBC en soutien information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 15:52

(CercleFinance.com) - TotalEnergies s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris, prolongeant sa progression des dernières séances dans le sillage du pétrole qui confirme son retour à des plus hauts de quasiment un an.



A Londres, le Brent de Mer du Nord avance de 0,5% pour repasser au-dessus des 90 dollars tandis que sur le NYMEX, le brut léger américain progresse de 0,3% au-delà de 87,1 dollars.



Les cours pétroliers ont vigoureusement progressé cette semaine, soutenus par la décision de l'Arabie Saoudite et de la Russie de limiter leur production.



Au-delà de la vigueur des prix du brut, le titre TotalEnergies bénéficie aussi d'une note positive des analystes de Royal Bank of Canada, qui ont relevé leur objectif de cours sur la valeur.



Dans une note diffusée dans la matinée, RBC indique avoir rehaussé sa cible de 60 à 65 euros en perspective de la journée d'investisseurs du groupe, qui se tiendra la 27 septembre.



'L'action TotalEnergies a affiché de solides performances ces derniers mois et cette réunion devrait être l'occasion de confirmer la discipline stratégique dont fait preuve le groupe', indique le broker.



Celui-ci maintient toutefois son opinion 'performance en ligne' sur le titre, voyant d'autres opportunités au sein du secteur après la récente progression du titre.



Peu avant 16h00, le titre Total gagnait 0,5% dans des volumes soutenus, signant l'une des progressions les plus notables de l'indice CAC 40.