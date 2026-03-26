TotalEnergies : les objectifs climatiques de l'accord de Paris sont "hors d'atteinte"
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 18:30
Le groupe rapporte que ses émissions de méthane opérées ont été réduites de 65% par rapport à 2020, dépassant l'objectif initial de 60%, avec une trajectoire confirmée vers -80% d'ici 2030. De leur côté, les émissions directes et indirectes (scope 1 2) atteignent 33,1 Mt en 2025, contre 46 Mt en 2015, un niveau inférieur à l'objectif fixé à 37 Mt.
"Les résultats 2025 de la Compagnie démontrent la robustesse de notre modèle multi-énergies et confirment la pertinence d'une trajectoire capable d'allier croissance, compétitivité et réduction des émissions", souligne Patrick Pouyanné avant d'admettre que "l'économie mondiale n'atteint pas encore le rythme de changement nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris".
Ainsi, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C est "hors de portée", reconnait le dirigeant, un constat que les scientifiques avait déjà dressé il y a déjà plusieurs années.
"Une de nos priorités demeure la réduction du méthane, avec l'ambition d'atteindre presque-zéro émission de méthane en 2030", ajoute le directeur. Sauf qu'en peu plus loin le rapport prévient : " la Compagnie n'est pas en mesure d'adopter un plan de transition tel que défini par les normes européennes de reporting et, par conséquent, ne peut formuler des objectifs de "zéro net" au sens de ces normes"...
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