TotalEnergies: les avis des brokers avant le CMD information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 15:54

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a relevé vendredi son objectif de cours sur le titre TotalEnergies, qu'il fait passer de 60 à 65 euros tout en maintenant son opinion 'performance en ligne sur le secteur'.



A moins de trois semaines de la journée d'investisseurs du groupe, qui se tiendra la 27 septembre, RBC s'attend à ce que Total dévoile ses perspectives sur le moyen terme, notamment le potentiel de croissance de son portefeuille dans l'amont susceptible d'être prolongé.



'L'action TotalEnergies a affiché de solides performances ces derniers mois et cette réunion devrait être l'occasion de confirmer la discipline stratégique dont fait preuve le groupe', indique le broker.



L'analyste pense que le géant français de l'énergie pourrait aussi en profiter pour présenter quelques candidats possibles à la succession de Patrick Pouyanné, son PDG depuis presque dix ans.



L'intermédiaire pense que la réunion pourrait également être l'occasion de remettre en question son développement continu dans les énergies bas carbone après la récente apparition de problèmes liés à la mise en service de ses projets dans le domaine.



En revanche, RBC ne s'attend pas à ce que la politique de rémunération des actionnaires adoptée par le groupe soit remise en cause.



Le bureau d'études maintient toutefois son opinion 'performance en ligne' sur le titre, voyant d'autres opportunités au sein du secteur après la récente progression du titre.



Jefferies maintient pour sa part sa note d'achat sur le titre TotalEnergies avec un objectif de cours inchangé de 66 euros, alors que TotalEnergies organisera son CMD (journée des investisseurs) le 27 septembre.



L'analyste décèle un potentiel de hausse par rapport aux objectifs volumétriques de TotalEnergies, notamment dans les domaines du pétrole, du GNL et des énergies renouvelables.



Hors Russie, TotalEnergies prévoit actuellement d'augmenter sa production de GNL à 18 millions de tonnes par an en 2027 et 25 millions de tonnes par an en 2030 (contre 11 millions de tonnes par an en 2022), rapporte lle bureau d'analyses.



Selon Jefferies, TotalEnergies devrait également fournir des informations sur sa production de pétrole en Namibie et au Suriname à l'occasion du CMD.



Enfin, suite à l'acquisition des 69,4 % restants d'EREN en juillet, TotalEnergies devrait être en mesure d'améliorer ses objectifs de capacité en énergies renouvelables (capacité brute de 35 GW d'ici 2025 et 100 GW d'ici 2030), estime Jefferies.