TotalEnergies : l’action de l’énergéticien fait son entrée dans la liste Premium de la Société Générale

La sélection des stratèges de Société Générale Cross Asset Research, où le groupe TotalEnergie fait son entrée. (© AFP)

Les stratèges de Société Générale Cross Asset Research viennent de mettre à jour la liste de leurs 17 actions favorites pour bien débuter l’année 2023. Les derniers arbitrages tactiques sont essentiellement guidés par la prudence. Depuis deux ans, cette liste Premium surperforme de 10 points de pourcentage environ les indices européens EuroStoxx 50 et Stoxx 600.

C’est l’heure du bilan de l’année 2022 pour les stratèges de Société Générale Cross Asset Research en charge de la sélection des 17 valeurs de leur fameuse liste Premium.

Au 14 décembre, le constat est mitigé. Certes, la liste fait mieux que les grands indices européens comme le Stoxx 600 qui cède environ 7% depuis le début de l’année et l’EuroStoxx 50, en repli de 5%. Mais elle abandonne tout de même 3,9% sur la période.

En cause, la pression à la hausse des rendements obligataires qui a plombé les performances des sociétés de l’industrie, de la technologie et des utilities, trois secteurs surpondérés dans la liste. En revanche, l’exposition aux valeurs décotées dans les activités de la finance, de l’extraction minière et de l’automobile a permis à la sélection de faire mieux que ses indices de référence.

Les valeurs décotées se sont bien comporté cette année

Le constat est clair. En 2022, le segment des valeurs décotées s’est mieux comporté que celui des sociétés dites de croissance comme le montre la surperformance de 15% de l’indice MSCI Europe Value. Et les experts de la Société Générale (Kevin Redureau, Roland Kaloyan et Charles de Boissezon) pensent que cette tendance va se poursuivre l’an prochain.

En s’appuyant sur cette anticipation, ils ont donc arbitré en faveur des sociétés dont les valorisations en termes de P/E (Price Earning, ratio