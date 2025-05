TotalEnergies: inaugure un parc solaire de 263 MW en Espagne information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce l'inauguration de son plus grand champ de centrales solaires en Europe, situé près de Séville, en Espagne.



Composé de cinq projets totalisant 263 MW, ce site produira 515 GWh d'électricité renouvelable par an, couvrant les besoins de plus de 150 000 foyers et évitant 245 000 tonnes de CO₂ par an.



La majorité de l'électricité sera vendue via des contrats à long terme (PPAs).



'Nous remercions vivement les autorités espagnoles au niveau régional et national pour leur soutien à ce projet solaire qui contribue à l'ambition de l'Espagne d'atteindre 80 % d'énergies renouvelables dans son mix d'ici 2030', a déclaré Olivier Jouny, directeur Renouvelables chez TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES 51,6900 EUR Euronext Paris -1,20%