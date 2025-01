TotalEnergies : hausse de la production d'hydrocarbures au quatrième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les résultats et le cash-flow de l'Aval sont attendus refléter la hausse de 10 dollars par tonnes des marges de raffinage européennes sur le trimestre à 25,9 dollars.

Les résultats de Integrated Power au quatrième trimestre sont attendus entre 500 et 600 millions de dollars, conduisant à un cash-flow annuel en ligne avec la guidance de plus de 2,5 milliards de dollars.

(AOF) - A l'occasion de la présentation de ses principaux indicateurs pour le quatrième trimestre, TotalEnergies a indiqué que sa production d'hydrocarbures était attendue en légère hausse, dans la guidance trimestrielle entre 2,4 et 2,45 millions de baril équivalent pétrole par jour. Les résultats de l'Exploration-Production sont attendus refléter la baisse de 5 dollars par baril de valorisation des liquides, partiellement compensée par la hausse des prix du gaz.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.