TotalEnergies: extension du partenariat avec Oman LNG

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord pour étendre son partenariat avec Oman LNG, une coentreprise omanaise d'exploitation de gaz naturel liquéfié (GNL) dans laquelle la compagnie pétro-gazière française possède une participation de 5,54%.



Situé sur la côte nord-est d'Oman, le complexe de liquéfaction Oman LNG est adjacent à l'usine Qalhat LNG, dans laquelle Oman LNG détient une participation. La production totale du site s'élève à 11,4 millions de tonnes de GNL par an.



Au travers de cet accord, TotalEnergies étend au-delà de 2024 sa participation dans Oman LNG, de 10 ans, et dans Qalhat LNG, de cinq ans. L'accord prévoit également des investissements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'usine.





