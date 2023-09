Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: étude sur la recharge électrique des camions information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 15:12









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce aujourd'hui la mise en place d'une étude conjointe entre de nombreux partenaires industriels (Enedis, VINCI Autoroutes, Volvo Trucks, Renault Trucks, Mercedes-Benz Trucks, MAN Truck & Bus France, Scania et Iveco) au sujet des infrastructures de recharge électrique des poids lourds.



Concrètement, il s'agira d'identifier les besoins (en termes de puissance, d'infrastructures de recharge...) sur les principaux axes routiers français, pour rendre possible l'usage généralisé des poids lourds électriques et contribuer à la décarbonation du transport routier.



Les résultats de cette étude contribueront à déterminer les évolutions à prévoir sur le réseau électrique.



Les tous premiers indicateurs montrent que la recharge en itinérance sur les principaux axes routiers français pourrait représenter pour le transport longue distance, à horizon 2035, une demande en énergie pouvant aller jusqu'à 3,5 TWh par an (à comparer avec la consommation annuelle française qui est de l'ordre de 460 TWh en 2022).







