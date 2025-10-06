TotalEnergies et Veolia main dans la main

(AOF) - TotalEnergies et Veolia ont signé un protocole d’accord pour intensifier leur coopération dans plusieurs domaines clés de la transition énergétique et de l’économie circulaire, en ligne avec leurs démarches respectives de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’empreinte hydrique. Cette coopération bénéficiera à l’ensemble de l’industrie grâce à une mise à l’échelle de procédés innovants et l’avancement de la recherche sur des problématiques d’avenir.

Veolia accompagnera TotalEnergies dans la mise en œuvre de son ambition de réduire de 20% en 2030 par rapport à 2021 les prélèvements d'eau douce de ses sites situés dans des zones de stress hydrique et d'améliorer la qualité des rejets.

TotalEnergies accompagnera Veolia dans l'accélération du déploiement de solutions d'énergie bas carbone sur des sites de dessalement construits ou opérés par Veolia. TotalEnergies et Veolia ont déjà réalisé ensemble la plus grande centrale solaire pour une usine de dessalement d'eau de mer à Oman.

Ce projet s'inscrit dans l'ambition de Veolia de doubler ses capacités de dessalement d'ici 2030, tout en poursuivant la réduction de l'empreinte énergétique d'une technologie dont la consommation a déjà été divisée par dix.

Enfin, Veolia et TotalEnergies vont mettre en commun leurs capacités de recherche et d'innovation afin d'explorer l'industrialisation de nouveaux procédés de récupération des éléments chimiques stratégiques contenus dans des déchets encore peu valorisés, comme les terres rares présentes dans les aimants permanents d'éoliennes, les panneaux photovoltaïques ou les batteries.