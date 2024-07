TotalEnergies et SLB nouent un partenariat

(AOF) - TotalEnergies et SLB forment un partenariat pour développer des solutions digitales innovantes dans la subsurface et ainsi contribuer à une démarche de production plus durable des hydrocarbures. Les équipes de TotalEnergies et de SLB développeront conjointement des logiciels de nouvelle génération, disponibles dans le cloud. Ces nouveaux outils numériques permettront d'améliorer la modélisation de la subsurface afin d'en optimiser la production et la rendre plus durable.

Ils permettront également d'exploiter au mieux les données collectées, notamment grâce à l'IA, pour travailler à réduire l'intensité carbone de l'exploitation des champs existants ou répondre aux nouveaux besoins liés au stockage géologique de carbone.

Par ailleurs, SLB s'appuie sur les équipes de TotalEnergies à travers le monde pour solariser ses sites industriels avec des accords signés notamment en Oman, aux Emirats Unis, et au Japon.