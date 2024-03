TotalEnergies et Sinopec vont produire du carburant aérien durable en Chine

(AOF) - TotalEnergies et China Petroleum and Chemical Corporation (SINOPEC) ont conclu un protocole d'accord pour développer conjointement une unité de production de carburant aérien durable (Sustainable Aviation Fuel ou SAF) au sein d'une raffinerie de Sinopec en Chine. L'unité envisagée, codétenue par Sinopec et TotalEnergies, aura la capacité de produire 230 000 tonnes de SAF par an et traitera des déchets ou des résidus locaux issus de l'économie circulaire (huiles de cuisson usagées et graisses animales).

Sinopec apportera sa propre technologie de production de SAF, appelée Srjet. TotalEnergies, l'un des principaux producteurs de SAF en Europe, apportera son expérience et son expertise dans les domaines techniques et opérationnels, ainsi que dans la distribution.

- Groupe intégré de l’énergie, 3ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;

- Activité de 141 Mds$ organisée en 4 branches : 45 % pour le marketing & services (réseaux de distribution…), 40 % dans le raffinage & chimie, 11 % dans les renouvelables, le gaz et l’électricité puis l’exploration-production ;

- Modèle économique de transformation en dix ans en un groupe multi-énergies, producteur de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), d’énergies renouvelables & électricité et d’hydrogène&biomasse ;

- Capital ouvert (6,4 % détenus par les salariés), le conseil d’administration de 12 membres étant présidé par Patrick Pouyanné également directeur général ;

- Bilan solide : ratio d’endettement de 7 % et rentabilité des capitaux propres de 32 %.

Enjeux

- Stratégie 2020-2030 + d’énergie, - d’émissions :

- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,

- discipline dans les investissements -13 à 15 Mds$ par an sur 2022-2025, dont 50% alloués aux renouvelables et à l’électricité et 50% au gaz naturel ;

- Stratégie d’innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D :

- 3 hubs : industriel, de développement et de support,

- 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants,

- une usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025 ;

- Stratégie environnementale 2050 :

- neutralité carbone pour les opérations du groupe et les produits vendus en Europe, réduction de 60% ou plus de l’intensité carbone des produits utilisés hors d’Europe ;

- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas, dans les biocarburants, dans les activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts…),

- solaire et renouvelables : capacité de production de 25 Gw d’ici 2025,

- fonds carbone doté de 400 M$ à investir d’ici 2025 ;

- Montée en puissance des activités renouvelables & électricité, désormais regroupées au sein de la division Integrated Power, avec un portefeuille de capacités de 35 GW à horizon 2025 dont + 20 GW sécurisés par des contrats d'achat à long terme ; ;

- Accélération de la transition énergétique avec des prises de participation dans 2 projets qatari et indien (solaire, GNL et hydrogène) et dans Clearway, 5ème américain des renouvelables, 29 % des investissements industriels allant aux énergies bas-carbone;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à - 20 $/b, avec de nombreux projets en cours (Nigeria) et 4 découvertes (Brésil, Chypre, Namidie et Surinam).

Défis

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole et au dollar, une variation de 0,1 $ ayant un impact de 100 M$ sur le bénéfice opérationnel, une variation de 10$ le baril ayant un impact de 2,7 Mds$ ;

- Confirmation des anticipations pour le 2 nd trimestre : prix de vente moyen du GNL de 10 à 12 $/Mbttu et production d’hydrocarbures de 2,5 Mbep/j ;

- Après une hausse de 12 % du résultat net au 1 er trimestre, perspectives 2023 d’une production d’hydrocarbures en hausse de 2 %, portée par les démarrages des champs omanais, brésilien et azerbadjanais, par des avancées dans le GNL (2 nouveaux terminaux en Europe) et par, une hausse de 30 % de la production d’électricité renouvelable, le tout soutenu par 16 à 18 Mds$ d’investissements dont 5 Mds$ dans les énergies bas carbone ;

- Dividende total 2022 de 2,81 €, prévision de 3 acomptes en 2023 d’un montant de 0,74 € après rachats d’actions pour 2 Mds$ au 2 ème trimestre, déclenchés selon la formule 40 % du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.