TotalEnergies et Eni signent un accord avec Chypre et l’Égypte

(AOF) - TotalEnergies et Eni, partenaires du Bloc 6 au large de Chypre (TotalEnergies 50 %, ENI 50 % opérateur), ont signé un accord inter-gouvernemental relatif au développement des ressources gazières du bloc 6 avec la République arabe d’Égypte et la République de Chypre. Cet accord représente une étape clé dans le développement du champ gazier de Cronos. Situé sur le bloc 6 à Chypre, le champ de Cronos a été découvert en 2022 et a fait l’objet d’une appréciation positive en février 2024.

L'accord définit un cadre permettant au gaz de Cronos d'être traité via les infrastructures existantes de Zohr offshore Égypte puis liquéfié dans l'usine de Damietta LNG en Égypte, afin d'être exporté vers l'Europe.

À la suite de cet accord, les partenaires du bloc 6 vont désormais élaborer le plan de développement et de production de Cronos, en étroite collaboration avec les autorités chypriotes.