 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 779,69
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies EP Gabon: résultat net nul au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 10:50

(Zonebourse.com) - TotalEnergies EP Gabon publie un résultat net nul au deuxième trimestre 2025, à comparer à un bénéfice de 22 millions engrangé au premier trimestre, pour un chiffre d'affaires en baisse de 15% à 100 millions de dollars.

Cette baisse du résultat net s'explique pour -81% par la baisse anticipée de la production (du fait des arrêts planifiés) et du prix moyen du brut, et pour -19% par la baisse des autres produits financiers et non opérationnels (moindre rémunération de trésorerie).

Les investissements pétroliers sont restés globalement stables à 20 millions, couvrant essentiellement les arrêts planifiés pour maintenance, les initiatives de production et les opérations relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des activités.

Valeurs associées

TOTALENERG GAB
185,0000 EUR Euronext Paris +0,54%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank