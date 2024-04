Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: des actionnaires veulent séparer les pouvoirs information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 15:54









(CercleFinance.com) - Un groupement d'actionnaires de TotalEnergies a annoncé jeudi avoir déposé une résolution en vue de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.



La fondation Ethos, créée par des caisses de pension suisses spécialisée dans l'investissement socialement responsable, dit s'être associée en ce sens à une coalition de 19 investisseurs internationaux représentant plus d'un milliard de capitalisation du groupe pétrolier français.



'La séparation des fonctions est aujourd'hui largement reconnue comme étant une bonne pratique en matière de gouvernance et est désormais appliquée par deux tiers des sociétés du CAC 40', soulignent les dépositaires.



La fondation Ethos rappelle avoir déjà déposé par le passé des résolutions ayant permis de mettre fin au cumul des fonctions chez Zurich Insurance en 2002, Nestlé en 2005 ou Novartis en 2010.



Patrick Pouyanné, nommé directeur général depuis 2014, était devenu président-directeur général un an plus tard à la suite de la décision du conseil d'administration de réunir les fonctions de président et de DG.



Il avait alors succédé à Thierry Desmarest, dont le mandat de président du conseil d'administration était à échéance en décembre 2015.



'La concentration des pouvoirs aux mains d'une seule et même personne représente en effet un risque intrinsèque de conflits d'intérêts, dans la mesure où le rôle du conseil d'administration est de s'assurer que la direction générale de l'entreprise est exercée dans l'intérêt des actionnaires et de toutes les parties prenantes', ajoutent les signataires.



Dans le cas de TotalEnergies, les dépositaires disent ne pas vouloir remettre en question le rôle de Patrick Pouyanné en tant que directeur général, mais chercher à introduire une meilleure gouvernance.



Ils estiment notamment que la dissociation des deux rôles pourrait améliorer le dialogue avec le conseil d'administration sur les enjeux climatiques en assurant un meilleur équilibre des pouvoirs, jugeant que la stratégie de transition de TotalEnergies n'est pas suffisamment ambitieuse.



Les signataires incluent, entre autres, Candriam, la banque belge Degroof Petercam, le fonds français Mandarine Gestion ainsi que Sycomore Asset Management.



A eux tous, ces investisseurs disent représenter plus de 1.000 milliards d'actifs sous gestion.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.28%