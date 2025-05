TotalEnergies: début de production pour Mero-4 au Brésil information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production de la quatrième phase de développement du champ de Mero, situé sur le bloc de Libra, à 180 kilomètres au large de Rio de Janeiro, au Brésil, dans le bassin pré-salifère de Santos.



Cette nouvelle phase de développement 'Mero-4' comporte 12 puits raccordés à une nouvelle unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), d'une capacité de production de 180.000 barils de pétrole par jour (b/j).



Avec ce démarrage, la capacité totale de production du champ de Mero atteint désormais 770.000 b/j, à travers cinq FPSO. À pleine capacité, la quote-part de TotalEnergies de la production de Mero sera autour de 100.000 b/j.



Le champ Mero est opéré par Petrobras (38,6%) en partenariat avec TotalEnergies (19,3%), Shell Brasil (19,3%), CNPC (9,65%), CNOOC (9,65%) et Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA, 3,5%), représentant le gouvernement dans la zone non contractuelle.





Valeurs associées TOTALENERGIES 51,6300 EUR Euronext Paris +1,29%