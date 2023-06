TotalEnergies: contrats EPC attribués pour le projet Amiral information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Aramco annoncent avoir attribué les contrats d'ingénierie et de construction (EPC) d'un montant de 11 milliards de dollars pour 'Amiral', site pétrochimique de taille mondial adossé à la raffinerie de SATORP de Jubail, en Arabie Saoudite.



Cette attribution marque le coup d'envoi des travaux de construction de ce projet commun de complexe, qui abritera le plus grand vapocraqueur sur charges mixtes du Golfe, d'une capacité de production de 1,65 million de tonnes d'éthylène et autres gaz industriels par an.



Ce projet d'expansion devrait attirer plus de quatre milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans des domaines d'activités industrielles variés, et créer environ 7.000 emplois, directs et indirects dans le pays.