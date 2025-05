TotalEnergies: construction d'une usine de GNL en Oman information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part de la pose de la première pierre de l'usine de liquéfaction de gaz naturel Marsa LNG, au port omanais de Sohar. D'une capacité d'un million de tonnes de GNL par an, elle est construite par une coentreprise de TotalEnergies (80%) et OQEP (20%).



La production devrait démarrer au premier trimestre 2028. Fonctionnant à 100% à l'électricité et associée à un parc solaire photovoltaïque d'une puissance de 300 MWc, Marsa LNG sera l'une des usines de GNL ayant la plus faible intensité carbone au monde.



Marsa LNG a signé un contrat d'affrètement pour un nouveau navire de soutage, baptisé Monte Shams. En cours de construction, il sera déployé à Sohar dès 2028, où il avitaillera en GNL un large éventail de porte-conteneurs, pétroliers et navires de croisière.





Valeurs associées TOTALENERGIES 50,7900 EUR Euronext Paris -0,72%