TotalEnergies: cession des parts dans un PSC au Nigéria

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que sa filiale TotalEnergies EP Nigeria a signé un accord avec Shell Nigeria Exploration and Production Company Ltd portant sur la vente de sa participation non opérée de 12,5% dans le contrat de partage de production (PSC) de l'OML118.



Situé en eaux profondes à 120 km au sud du delta du Niger au Nigéria, ce PSC contient le champ de Bonga, entré en production en 2005 ainsi que le champ de Bonga North dont le développement a été lancé l'année dernière.



La production, principalement de pétrole, représente environ 11.000 bep/j en quote-part TotalEnergies en 2024. La finalisation de cette transaction, pour un montant de 510 millions de dollars, est soumise aux conditions habituelles, dont l'approbation du régulateur.





