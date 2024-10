TotalEnergies cède ses activités de distribution de carburants au Brésil

(AOF) - TotalEnergies a signé un accord pour céder ses activités de distribution de carburants au Brésil au groupe brésilien SIM Distribuidora. La transaction comprend un réseau d'environ 240 stations-service ainsi que plusieurs installations de stockage de produits pétroliers et d'éthanol. SIM Distribuidora, un des acteurs reconnus du secteur au Brésil, appartient à Grupo Argenta qui détient un réseau de 500 stations-service et des activités dans les lubrifiants et l'aviation. La transaction est soumise à l'autorisation des autorités compétentes.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie sélective de la branche marketing & services de TotalEnergies en matière de réseaux de distribution, qui se concentre sur des zones géographiques où elle détient des parts de marché significatives.

La compagnie conserve son activité de production et de distribution de lubrifiants au Brésil.

AOF - EN SAVOIR PLUS