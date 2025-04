TotalEnergies : baisse des bénéfices trimestriels et maintien du retour aux actionnaires

(AOF) - TotalEnergies (-3,44% à 50,55 euros) enregistre un des plus forts replis au sein de l'indice CAC 40 après avoir dévoilé des comptes dégradés au premier trimestre 2025. Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs atteint 4,792 milliards d'euros sur cette période comparé à 5,6 milliards d'euros au premier trimestre 2024. Cette diminution est due à "la baisse des prix du pétrole et des marges de raffinage, partiellement compensé par la hausse de la production d’hydrocarbures et des prix du gaz", explique la compagnie pétrolière.

Sur les trois premiers mois de l'année 2025, le bénéfice net part du groupe de TotalEnergies a chuté de 33% à 3,9 milliards de dollars.

Le résultat net ajusté part du groupe a reculé de 18% à 4,2 milliards de dollars en ligne avec les attentes. Par action, il s'est établi à 1,83 dollar au premier trimestre 2025.

L'Ebitda ajusté a baissé de 9% à 10,5 milliards de dollars.

La production d'hydrocarbures du groupe a augmenté de 4% à 2,56 millions de barils équivalent pétrole par jour.

Dette nette plus élevée qu'attendu

"La dette nette de TotalEnergies s'élève à 20,1 milliards de dollars contre un consensus de 15,6 milliards de dollars, relève UBS. Elle s'élevait à 11,9 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024. "La dette nette a fortement augmenté en glissement trimestriel, en partie sous l'effet d'une augmentation saisonnière du fonds de roulement, mais bien au-delà de notre estimation de 17,4 milliards de dollars", a expliqué RBC.

La marge brute d'autofinancement (CFFO) a reculé de 14% à 6,99 milliards de dollars sur ce premier trimestre. Il est inférieur au consensus de Visible Alpha de 7,2 milliards de dollars et à celui de Bloomberg : 7,5 milliards de dollars.

"Le cash-flow net ressort à 2,071 milliards de dollars au premier trimestre 2025 contre 3,288 milliards de dollars le trimestre précédent, compte tenu de la baisse de 159 millions de dollars du CFFO par rapport au quatrième trimestre 2024 et de la hausse de 1,058 milliard de dollars des investissements nets au premier trimestre 2025 pour atteindre 4,921 milliards de dollars", explique la société.

"Le conseil d'administration a confirmé, comme annoncé en février 2025, la distribution d'un premier acompte sur dividende de 0,85 euro par action au titre de l'exercice 2025 en hausse de 7,6% par rapport à 2024", a déclaré le PDG, Patrick Pouyanné. Cette hausse est conforme à la politique de retour à l'actionnaire pour l'année 2025 telle qu'annoncée par le Conseil d'administration en février 2025.

Le PDG précisé que le groupe a décidé de "la poursuite des rachats d'actions jusqu'à 2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, malgré un environnement en baisse sous les 70 dollars le baril de Brent depuis le début du mois d'avril et un contexte géopolitique et macro-économique incertain".

" Si l'environnement persiste, nous nous attendons à ce que l'entreprise revoie sa distribution soit au deuxième trimestre, soit en même temps que la journée investisseurs de septembre, avec une réduction potentielle du rachat d'actions plus tard dans l'année ", prévient RBC.

En parallèle de la présentation de ses résultats sur ce trimestre, TotalEnergies a confirmé ses prévisions sur l'exercice 2025.

La production d'hydrocarbures au deuxième trimestre de cette année sera impactée par des maintenances planifiées plus importantes qu'au premier trimestre 2025 (50 kbep/j : barils équivalents pétrole par jour) et qu'au deuxième trimestre 2024. En conséquence la production du deuxième trimestre est attendue en croissance de 2% à 3% sur un an. Compte tenu de la croissance proche de 4% au premier trimestre, l'objectif de croissance de la production est maintenu à plus de 3% en 2025 par rapport à 2024.

Pour 2025, TotalEnergies anticipe toujours des investissements nets de 17 à 17,5 milliards de dollars, dont 4,5 milliards de dollars dédiés aux énergies bas-carbone.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur TotalEnergies

=/ Points clés /=

- Groupe intégré de l’énergie, 3ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;

- Activité de 215 Mds$ organisée en 4 branches : 43% dans le raffinage & chimie, 39% dans le marketing & services (réseaux de distribution…), 10% dans la production d’électricité, 4,6% dans le gaz liquéfié et le reste dans l’exploration-production ;

- Ambition : transformation en moins de dix ans en un groupe multi-énergies, ancrée sur le métier historique de production de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), et sur l’électricité, notamment à partir d’énergies renouvelables & électricité et hydrogène & biomasse ;

- Capital ouvert (8,13% détenus par les salariés), le conseil de 10 administrateurs étant présidé par Patrick Pouyanné, également directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires «2020-2030 « + d’énergie, - d’émissions » :

- croissance de 30 % de production d’énergies, alimentée à 50% par l’électricité renouvelable, à 50% par le GNL, la part du pétrole revenant de 55 à 30%,

- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,

- discipline dans les investissements -17 à 18 Mds$ en 2022-2025 -50% alloués aux renouvelables et à l’électricité et 50% au gaz naturel- et dans les allocations de capital (rotation programmée des actifs renouvelables…),

- innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D :

- 3 hubs : industriel, de développement et de support,

- 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants,

- usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone pour les opérations du groupe et les produits vendus en Europe et de baisse de 60% de l’intensité carbone des produits utilisés hors Europe :

- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas et dans les biocarburants,

- accords d’approvisionnement en hydrogène vert pour les raffineries européennes avec RWE et Air Liquide,

- hausse des activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts, éoliennes en mer…) ;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à - 20 $/b ;

- Bilan solide : ratio d’endettement de 8,3 % sur 120 Mds$ de capitaux propres, rentabilité des capitaux employés de 15,8 %, autofinancement libre de 12,1 Mds$ et trésorerie de 25,8 Mds$.

=/ Défis /=

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole : impact de 100 M$ sur le bénéfice opérationnel avec une variation de 0,1 $ le baril et de 2,7 Mds$ ave cune variation de 10$ ;

- Evolution des marges de raffinage européennes, en fort repli en 2024, notamment en Europe ;

- Montée en puissance des activités renouvelables & électricité, renforcées par les acquisitions en Allemagne, avec un portefeuille de capacités de 35 GW en 2025 et de 100 GW pour 2030, sécurisés par des contrats d'achat à long terme ;

- Objectifs 2025 :

- croissance à 2,5 à 2,55 Mbep/j de la production d’hydrocarbures et à 50 TWh de la production nette d’électricité,

- 17 à 17,5 Mds$ d’investissements dont 4,5 5 Mds$ dans les énergies bas carbone ;

- Dividende de 3,22 € versé en 4 acomptes dont le dernier sera rehaussé à 0,85 € et programme de rachats d’actions de 2 Mds$ déclenchés par trimestre selon la formule de 40 % du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.