TotalEnergies: avancée vers des polymères circulaires

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir réussi, avec Aramco et SABIC, pour la première fois dans l'histoire de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, à transformer une huile issue de déchets plastiques en polymères circulaires certifiés ISCC+.



Cette huile de pyrolyse a été traitée à la raffinerie SATORP de Jubail (Arabie Saoudite), codétenue par Aramco et TotalEnergies, puis a servi de charge à la société Petrokemya, filiale de SABIC, pour produire des polymères certifiés circulaires.



Ce projet vise à ouvrir la voie à la création d'une chaîne de valeur locale pour le recyclage chimique des plastiques et la production de polymères circulaires en Arabie Saoudite, pour valoriser des plastiques non triés.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.39%