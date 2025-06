TotalEnergies: acquisition de 8 projets solaires information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce l'acquisition d'un portefeuille de 8 projets solaires d'une capacité de 350 MW et de 2 projets de stockage par batteries d'une capacité de 85 MW. Cette acquisition est réalisée auprès de Low Carbon, une entreprise leader dans les énergies renouvelables.



Ces installations solaires produiront plus de 350 GWh/an d'électricité renouvelable, soit l'équivalent de la consommation électrique d'environ 100 000 foyers britanniques.



' L'acquisition de ces projets solaires et de batteries situés dans le sud de l'Angleterre complétera notre portefeuille intégré d'électricité au Royaume-Uni, qui comprend 1,1 GW d'éolien offshore installé, 1,3 GW brut de centrale à gaz à cycle combiné, et plus de 600 MW de projets solaires en développement ', a déclaré Olivier Jouny, directeur Renouvelables chez TotalEnergies.





