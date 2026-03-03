TotalEnergies: Accord avec Allianz GI pour des projets de stockage par batteries en Allemagne

Logo de TotalEnergies à Nantes

‌TotalEnergies a annoncé mardi ​la signature d'un accord avec Allianz Global Investors (AllianzGI), filiale ​de l'assureur et gestionnaire d'actifs ​allemand, pour ⁠la cession de 50% ‌d’un portefeuille de 11 projets de stockage ​par ‌batteries.

Dans un communiqué, le ⁠groupe pétrolier et gazier français indique que ces ⁠11 projets, ‌qui représentent un ⁠investissement de 500 ‌millions d'euros pour ⁠une capacité totale de 789 ⁠mégawatts (MW), ‌seront opérationnels d’ici 2028.

"Avec ​cet accord, ‌les partenaires investiront 500 millions d’euros dans ​des infrastructures énergétiques cruciales pour ⁠l’Allemagne, dont 70% seront financés par de la dette", selon TotalEnergies.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par ​Augustin Turpin)