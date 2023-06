Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: accélère dans les carburants aériens durables information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le doublement de la production de carburants aériens durable (SAF) sur le site de Grandpuitspour porter la capacité de production à 285 000 tonnes par an, soit près du double de la capacité annoncée en 2020. Ce nouvel investissement permettra de répondre à l'augmentation progressive des mandats d'incorporation européens fixés à 6% en 2030.



Par ailleurs, TotalEnergies indique également le développement des énergies décarbonées sur la plateforme zéro pétrole de Grandpuits avec la construction d'une unité de production de biométhaned'une capacité de 80 gigawattheures par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 16 000 habitants.



Alimentée en déchets organiques issues de la bioraffinerie, elle permettra d'éviter l'émission de près de 20 000 tonnes deCO2chaque année.



'Ces nouveaux projets renforcent la reconversion de Grandpuits tournée vers le développement durable, la décarbonation et l'économie circulaire', a déclaréBernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies.





