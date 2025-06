TotalEnergies: a signé un accord avec Shell Brasil Petróleo information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 14:42









(CercleFinance.com) - TotalEnergies EP Brasil a signé un accord avec Shell Brasil Petróleo. Cet accord permet de porter à 48 % sa participation dans le champ offshore de Lapa par l'acquisition de 3 % supplémentaires. Dans le cadre de cet accord, le groupe cède également sa participation de 20 % dans Gato do Mato.



Après finalisation de cette opération, TotalEnergies détiendra une participation de 48 % dans Lapa (opérateur), aux côtés de Shell (27 %) et Repsol Sinopec (25 %).



Situé dans le bassin de Santos, à 270 kilomètres au large des côtes brésiliennes, Lapa est un champ en offshore profond opéré par TotalEnergies.



Le développement par raccordement sous-marin de Lapa South-West permettra d'augmenter la production de 25 000 barils par jour à sa mise en service prévue à la fin de l'année. La production totale du champ sera de 60 000 barils par jour.



' Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie de concentrer nos investissements sur les projets à bas coûts et faibles émissions, comme les projets Atapu 2 et Sepia 2 au Brésil que nous avons approuvés en 2024 ', a déclaré Javier Rielo, Directeur Amériques de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.





