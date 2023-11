Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : vers une sortie de canal haussier sous 63E information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 17:06









(CercleFinance.com) - Total Energies vient de ricocher sous 64E et pourrait s'acheminer vers une sortie de corridor haussier sous 63E : une correction pourrait s'enclencher en direction du plancher majeur des 60E de début octobre.



Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -3.50%