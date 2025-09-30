 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Total Energies : lourd pullback sous les 52E, pourrait venir menacer les 51,6E
Plombé par le repli du pétrole (-3% ce lundi 29, -0,6% dans la foulée le 30/09), Total Energies subit un lourd pullback sous les 52E, et pourrait venir menacer le support des 51,6E de la mi-septembre (qui coïncide avec une oblique moyen terme) ou estival des 51E (testé le 1er août).
Globalement, la tendance reste baissière depuis le zénith des 70E d'avril 2024 et la principale résistance coïncide avec la MM200 vers 54E.

