Total Energies : lourd pullback sous les 52E, pourrait venir menacer les 51,6E
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 12:31
Globalement, la tendance reste baissière depuis le zénith des 70E d'avril 2024 et la principale résistance coïncide avec la MM200 vers 54E.
Valeurs associées
|51,8200 EUR
|Euronext Paris
|-2,32%
A lire aussi
-
L'action de la société chinoise Zijin Gold International a gagné 68% mardi à l'issue de son introduction à la Bourse de Hong Kong, l'une des plus importantes au monde cette année, où l'entreprise a levé presque 2,7 milliards d'euros. Le titre de Zijin Gold a terminé ... Lire la suite
-
Le joaillier danois Pandora a annoncé mardi que son directeur général, Alexander Lacik, prendrait sa retraite en mars 2026 après sept ans à la tête de l’entreprise, et que la directrice marketing, Berta de Pablos-Barbier, lui succéderait. Le titre du fabricant ... Lire la suite
-
L'animateur et producteur télé Arthur sort mercredi son premier livre, pour dire "la solitude", le "sentiment d'abandon" et la "peur" des Français juifs face à "la montée de l'antisémitisme", dans le contexte de la guerre à Gaza, a-t-il déclaré mardi sur France ... Lire la suite
-
Le taux moyen des crédits immobiliers en France est légèrement reparti à la hausse au troisième trimestre, à 3,82% pour les durées de 20 ans et plus, une première depuis un an et demi, selon le nouveau tableau du taux d'usure publié mardi au Journal officiel. Ce ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer