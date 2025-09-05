 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 675,50
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Total Energies : lourd pullback sous les 52,5E
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 16:51

(Zonebourse.com) - Plombé par le décrochage de -2,2% du cours du 'Brent' et du 'WTI', Total Energies subit un lourd pullback sous le fragile support des 52,5E puis oblique moyen terme des 52,00E et semble filer tout droit vers un retracement du récent plancher des 51E du 1er août, ou plus ancien du 23 mai.
Un double signal baissier validé dans les circonstance actuelles (ralentissement de l'économie US et dans l'UE) pourrait déboucher sur le retracement du plancher annuel des 48,25E du 9 avril.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
51,8200 EUR Euronext Paris -1,78%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank