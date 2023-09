Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Energies : grimpe vers 59,5E information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 13:14









(CercleFinance.com) - Total Energies grimpe vers 59,5E et s'attaque ainsi à la résistance testée les 3 et 4 mars dernier puis le 17 avril: avec 1% de plus, le titre s'attaquerait à la résistance des 60,3E des 31/11 et 28/12/2022 puis 16,02/2023, avec un nouvel objectif à 68E au minimum.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.84%